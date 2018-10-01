Понедельник, 1 октября 2018

Бывшие депутаты парламента Чечни от “Единой России” Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев, похищенные кадыровцами в середине июня, вернулись домой. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает “Росбалт”.

“Они помятые, испуганные, – цитирует агентство одного из своих собеседников. – Почти ни с кем не общаются… Возможно, их простили на каких-то условиях”.

Между тем судьба третьего похищенного – бывшего командира регионального ОМОНа Артура Ахмадова – остается неизвестной.

Об исчезновении Ахмадова и депутатов почти через месяц после инцидентов сообщили “Кавказ.Реалии”. Бывший омоновец, после отставки постоянно живший в Пятигорске, был схвачен автоматчиками 16 июня при въезде в селение Пролетарское Грозненского района. По неподтвержденным данным, на другой день Ахмадова завезли домой, чтобы тот переоделся.

Информацией о том, когда именно похитили Гаибова и Магомаева, “Кавказ.Реалии” не располагали. Сообщалось лишь, что вместе с ними был похищен и еще один депутат регионального парламента от “Единой России” – Магомед Ханбиев. Однако его уже в тот же день отпустили.

По нынешним данным “Росбалта”, депутатов схватили 19 июня. Значительно позже на сайте парламента появились датированные 21 июня постановления спикера Магомеда Даудова (Лорда) о досрочном прекращении полномочий Гаибова и Магомаева. Основаниями были названы заявления, поданные единоросами как раз 19-го числа.

Ханбиев остается депутатом парламента.

Летом “Кавказ.Реалии” писали, что похищенных пытают, требуя сведений об общении в 2007 году с Алу Алхановым. В 2004-м, после убийства главы российской оккупационной администрации Чечни Ахмата Кадырова, Алханов занял его пост, а как раз в 2007-м был сменен нынешним главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сыном Ахмата. С тех пор и до нынешнего времени Алханов занимает должность замминистра юстиции России.

Утверждалось, что Гаибова, Магомаева и Ахмадова подозревают в попытке договориться с Алхановым за спиной Кадырова.

Гаибов в конце 1990-х годов входил в ближний круг президента Ичкерии Аслана Масхадова. В 1997-1999 годах он руководил администрацией Курчалоевского района. Следующие четыре с половиной года, отмечали “Кавказ.Реалии”, в официальной биографии Гаибова не отражены, а в ноябре 2003-го чиновник вновь возглавил Курчалоевский район – но уже как представитель оккупационной администрации.

В июле 2006 года на окраине Курчалоя двое членов подполья попали в засаду федералов. Один из повстанцев, Хож-Ахмед Душаев, был убит; другого – Адама Бадаева – взяли в плен. Убитому Душаеву отрезали голову и прикрепили ее на газопроводной трубе в центре Курчалоя, а под нею повесили окровавленные брюки. По информации “Новой газеты”, руководил этой акцией именно Гаибов.

Ахмадов при Масхадове, прежде чем переметнуться к федералам, был начальником охраны правительственного комплекса Ичкерии. Депутат Ханбиев, отпущенный уже в день похищения, в годы независимости занимал пост министра обороны страны.