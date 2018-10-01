Понедельник, 1 октября 2018

Губернаторы Курганской и Липецкой областей Алексей Кокорин и Олег Королев объявили об отставке. Соответствующие сообщения опубликованы на сайтах региональных администраций.

В кратком сообщении пресс-службы Кокорина говорится, что чиновник принял “обдуманное решение… в связи с переходом на новое место работы”.

Более пространное обращение на сайте липецкой обладминистрации, изданнон от имени самого Королева, озаглавлено “Воплощение новых планов – дело молодых”. Заявляется, что губернатор, занимающий свой пост уже 20 лет, решил предоставить молодежи реализацию “новых дерзновенных планов”, а сам просит Владимира Путина о переводе на другую работу, если тот “сочтет это возможным и необходимым”.

О назначении преемников Кокорина и Королева стало известно лишь ближе к вечеру, когда на сайте Кремля появились соответствующие указы Путина. И.о. губернатора Курганской области назначен тюменский вице-губернатор Вадим Шумков, а и.о. губернатора Липецкой – вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов.

О скором уходе Кокорина с поста в воскресенье сообщал РБК. Одной из главных причин собеседники издания в администрации президента называли то, что губернатор не сумел вывести регион из разряда депрессивных.

В отличие от Королева, Кокорин в своей должности отработал меньше одного срока. И.о. губернатора Путин назначил его в феврале 2014-го, а главой региона чиновник был объявлен в сентябре того же года по итогам выборов. Срок Кокорина в должности истекал через год.

Нынешней осенью, как и прошедшей, Путин проводит масштабную замену губернаторов. Постов уже лишились главы Астраханской области Александр Жилкин и Кабардино-Балкарии Юрий Коков, а также скандально провалившийся на сентябрьских выборах и.о. губернатора Приморья Андрей Тарасенко. По данным СМИ, в нынешнем сезоне ожидаются и иные отставки.