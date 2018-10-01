Понедельник, 1 октября 2018

В Карелии по делу о педофилии задержан директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин, участник раскопок “Мемориала” на месте массовых сталинских расстрелов в урочище Сандармох. Об этом сообщил региональный сайт “Республика”.

По данным издания, историк был задержан либо в понедельник вечером, либо во вторник утром. Позже “7×7″ передал слова не пожелавшей представиться сотрудницы музея: “Он сегодня был на работе. Мы в час ушли на обед, сейчас пришли – его нет”.

Одновременно по делу задержали еще одного человека, имя которого “Республика” не уточняла.

Днем 2 октября региональный главк СКР, не называя имен ни одного из двух подозреваемых, передал, что обоим вменяется часть 4 статьи 135 УК (развратные действия в составе группы лиц по предварительному сговору), предусматривающей от 7 до 15 лет колонии.

“Республика” писала, что потерпевшими по делу проходят 13-летние подростки. Между тем из сообщения СКР следует, что потерпевший в деле один. Эпизод, который вменен подозреваемым, датируется сентябрем нынешнего года.

Позже ведомство выпустило еще одну публикацию, в которой утверждается, что один из подозреваемых дал признательные показания. Интерфакс со ссылкой на неназванный “информированный источник” написал, что признал вину именно Колтырин.

СКР будет добиваться отправки задержанных в СИЗО.

Колтырин возглавляет районный музей с 1991 года. Изучение захоронений в Сандормохе, расположенном как раз в Медвежьегорском районе, – одно из основных направлений работы историка.

С конца 2016 года два дела о педофилии было сфабриковано против руководителя раскопок в Сандармохе – председателя карельского отделения “Мемориала” Юрия Дмитриева. Историк заключен в СИЗО. По первому делу он в апреле нынешнего года был оправдан, однако в апелляции приговор отменили; почти сразу после этого против Дмитриева открыли и второе дело. Сейчас оба дела историка находятся в суде; слушания ни по первому, ни по второму пока не начинались.

Недавно Российское военно-историческое общество, возглавляемое министром культуры Владимиром Мединским, получило государственный грант на “исследование” Сандармоха, цель которого – доказать сфальсифицированный тезис о том, будто расстрелы в урочище вели во время Второй мировой войны войска Финляндии. Родственники погибших выступили против раскопок РВИО.

Месяц назад Колтырин в комментарии “Медузе” раскритиковал тезис, который пытается обосновать РВИО, и “доказательства”, приведенные в его подкрепление.