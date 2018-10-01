Понедельник, 1 октября 2018

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по основному делу “Седьмой студии”. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Материалы направлены в Мещанский райсуд Москвы.

В деле четыре фигуранта. Это бывший худрук “Седьмой студии” режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор Юрий Итин, бывший генпродюсер Алексей Малобродский и директор Российского академического молодежного театра, в прошлом начальница департамента Минкульта Софья Апфельбаум. Всем им инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения). Эта норма предусматривает до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, целями которого были названы развитие и популяризация современного искусства. Для воплощения проекта и образовали “Седьмую студию”.

Однако, заявляет прокуратура, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также утверждается, что режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами, в том числе однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

В Минкульт, заявляет прокуратура, представлялись подложные финансовые отчеты о выполненных работах, которые Апфельбаум согласовывала без надлежащей проверки.

Сумма ущерба от хищений, вмененных фигурантам, оценивается в 133 миллиона рублей.

Серебренников, Итин и Апфельбаум содержатся под домашним арестом. Малобродский почти год провел в СИЗО, откуда в начале мая 2018-го был освобожден под подписку о невыезде из-за серьезных проблем со здоровьем.

Никто из четверых вину не признает.

В отдельные производства выделены дела еще двух фигуранток. Это бывшая главбух “Седьмой студии” Нина Масляева и преемница Малобродского в должности генпродюсера Екатерина Воронова. Масляева первоначально содержалась в СИЗО; позже она единственная из фигурантов дела дала признательные показания и была переведена под домашний арест. Воронова скрылась за границей; она объявлена в розыск.

14 августа стало известно, что Малобродский обратился в ФСБ с требованием открыть дело о фальсификации следователем СКР протокола допроса свидетельницы – бывшего бухгалтера и специалиста по кадрам “Седьмой студии” Ларисы Войкиной. В исходный текст протокола были добавлены вставки, а отрицательные ответы на ряд вопросов оказались заменены утвердительными.

На прошлой неделе РБК сообщил, что СКР отверг обвинения со стороны Малобродского. В ответе за подписью замначальника управления по расследованию особо важных дел центрального главка ведомства Сергея Голкина подмена протокола была названа следствием ошибки.