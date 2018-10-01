Понедельник, 1 октября 2018

Кандидат на пост главы Хакасии от “Справедливой России” Андрей Филягин вышел из предвыборной гонки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя регионального избиркома Александра Чуманина.

По словам чиновника, в своем заявлении Филягин сослался на некие “вынуждающие обстоятельства”.

С публичным объяснением своего решения Филягин не выступал. Начальник его избирательного штаба Сергей Воейков не исключил, что такие заявления последуют в среду.

При этом утром в понедельник Воейков в комментарии “Тайге.инфо” опроверг информацию о планах Филягина сняться с выборов, которую опубликовали одновременно “Коммерсант”, “Регнум” и информагентство “Хакасия”. Появление этих сообщений функционер назвал “обычной политической борьбой”.

Таким образом, второй тур губернаторских выборов в Хакасии вновь переносится. Первоначально он был запланирован еще 23 сентября, однако 21-го числа из гонки вышел действующий и.о. губернатора единорос Виктор Зимин, в первом туре 9 сентября занявший второе место после коммуниста Валентина Коновалова. После этого избирком и предложил Филягину, получившему в первом туре третий результат, занять место Зимина. Когда тот ответил согласием, голосование перенесли на две недели – на 7 октября.

Как ожидается, в среду во второй половине дня региональный избирком предложит участие во втором туре кандидату от Партии роста Александру Махяру, который в первом туре занял последнее, четвертое место.

По словам зампреда Центризбиркома Николая Булаева, в случае согласия Махяра второй тур выборов будет назначен на 11 ноября.

Как отмечают “Сибирь.Реалии”, закон “Об основных гарантиях избирательных прав граждан” предусматривает, что при отказе Махяра второй тур состоится в любом случае – в нем примет участие один Коновалов. Победителем его признают, если он наберет больше 50 процентов голосов.

В первом туре Коновалов уверенно обошел Зимина. Согласно официальным данным, он получил 44,8 процента голосов против 32,4 процента у кремлевского выдвиженца, который возглавляет регион еще с 2009 года.

На другой день СМИ передавали, что в Кремле хотят, чтобы Зимин подал в отставку еще до второго тура. Как утверждалось, в АП не верят в способность Зимина одержать победу над Коноваловым, а также недовольны сложившейся в регионе “неуправляемой ситуацией”, в частности отсутствием средств на зарплаты бюджетникам.

20 сентября, накануне отказа Зимина от участия в выборах, сообщалось, что КПРФ убеждали вывести Коновалова из гонки, однако партия ответила отказом. От кого исходило предложение, не пояснялось. Один из источников в КПРФ рассказывал, что в случае отказа снять Коновалова его обещали “мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов”.

22-го числа в штабе Коновалова прошел осмотр – полицейские, сославшись на анонимный телефонный донос, разыскивали наркотики. После пяти часов осмотра визитеры удалились, ничего не найдя и не оформляя протоколов.