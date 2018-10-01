Понедельник, 1 октября 2018

США могут уничтожить российские ракеты, нарушающие договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, если Москва не свернет программу их разработки. Об этом заявила постпред США при НАТО Бейли Хатчисон, сообщает Reuters.

По словам Хатчисон, Вашингтон предпочитает решить проблему дипломатическим путем, но готов “рассмотреть возможность” уничтожения ракет, которые, как утверждает дипломат, способны достичь “любой из наших стран в Европе или американской Аляски”, до завершения их разработки. “Так что это в интересах нас всех, и Канады тоже, я полагаю”, – добавила она.

США обвиняют Россию в ведении работ по созданию системы запуска крылатых ракет наземного базирования.

Хатчисон выразила уверенность, что американские союзники “помогут посадить Россию за стол переговоров”.

“Мы несколько лет пытались дать сигнал России, что мы знаем о нарушении ими договора, мы показывали России доказательства”, – заверила Хатчисон.

Позже дипломат пояснила в твиттере, что речь не идет об упреждающем ударе, но нынешние вопиющие нарушения договора с российской стороны недопустимы. По словам Хатчисон, если Москва не станет выполнять договор о РСМД, Штатам придется дать адекватный военный ответ.

Представитель МИДа России Мария Захарова обвинила Хатчисон в “агрессивной риторике”. “Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?” – сказала она. Захарова пообещала, что “развернутый ответ” по существу претензий Хатчисон вскоре дадут некие российские “военные эксперты”.

Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. 17 мая президент США Дональд Трамп поручил подготовить новые антироссийские санкции за нарушение договора.

В декабре прошлого года США ввели санкции против двух российских компаний – ОКБ “Новатор” и ФНПЦ “Титан-Баррикады” – за производство крылатой ракеты наземного базирования 9М729 и самоходных ракетных установок. Компании попали в список Export Administration Regulations (EAR), который подразумевает дополнительные требования к лицензированию экспорта, реэкспорта и перевозкам внутри страны.

В свою очередь Москва в качестве примера нарушения Вашингтоном соглашений приводила три существующих вида американских вооружений: систему противоракетной обороны Aegis Ashore, баллистические ракеты, используемые в качестве целей во время испытаний, и несущие вооружение беспилотные летательные аппараты. В Госдепе подчеркивали, что ни одна из этих систем не попадает под ограничения, накладываемые договором РСМД.

“Соединенные Штаты постоянно привлекали российских официальных лиц к участию в многочисленных мероприятиях, включая Специальную верификационную комиссию в рамках РСМД, объясняя, почему действия США полностью соответствуют условиям Договора”, – отмечали в Госдепе.

В июле 2014 года тогдашний президент США Барак Обама направил Владимиру Путину письмо с обвинениями в нарушении договора о РСМД. В апреле 2015-го в Госдепартаменте пригрозили “принять меры” к России, если та продолжит нарушать договор.

В марте прошлого года в Пентагоне заявили, что Россия развернула наземную крылатую ракету, проигнорировав тем самым “дух и смысл” договора РСМД. “Система представляет опасность для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что россияне намеренно развернули ее, чтобы угрожать НАТО и объектам, относящимся к его зоне ответственности”, – сказал на слушаниях в комитете по обороне Палаты представителей США заявил зампред Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Пол Сельва.

Советско-американский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (до 5500 км) вступил в силу в 1988 году.