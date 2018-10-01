Понедельник, 1 октября 2018

Пациенты частного “центра реабилитации” в городе Чебаркуль Челябинской области подвергаются жестоким пыткам. Описание издевательств приведено на сайте регионального омбудсмена Маргариты Павловой со ссылкой на одного из пациентов заведения, сбежавшего оттуда после двух с половиной месяцев пребывания. Отмечается, что показания о пытках готовы дать еще трое пациентов.

Центр в Чебаркуле, занимающий двухэтажный коттедж, позиционируется как заведение, помогающее справиться с любыми видами зависимости и психическими расстройствами. Услуги платные – около 30 тысяч рублей в месяц; конкретная сумма рассчитывается исходя из материального положения семьи пациента.

В заведении содержатся 20-25 человек обоего пола в возрасте от 17 до 60 лет. Некоторые вовсе не имеют никаких зависимостей, даже не курят табак. Однако, отметил пострадавший, на которого ссылается Павлова, медикам центра не важно, от чего “лечить”. “Главное – отработать уплаченный родственниками пациента гонорар, выбить признание своей зависимости (любое, на его выбор) и начать его от этих проблем “лечить”, – говорится в публикации.

При этом из сообщения сбежавшего пациента следует, что центр связан с полицией. Как рассказал пострадавший, 5 июля нынешнего года, когда он вышел из подъезда, к нему подошли несколько полицейских в гражданском и объявили, что он задержан в связи с неким преступлением. Тот поинтересовался основаниями задержания. Вместо ответа гражданина скрутили, заковали в наручники и увезли в неизвестное место в Тракторозаводском районе Челябинска. Там его, не снимая наручников, пытали, требуя признать наличие зависимости – алкогольной или наркотической, не уточняется. Далее похищенного некоторое время удерживали в двухэтажном коттедже в окрестностях Челябинского автоматно-механического завода, а затем привезли в “центр реабилитации” в Чебаркуле.

В наказание за вмененную провинность, сообщил пострадавший, пациентов пытают ледяной водой. Воду температурой около +2 °C льют из шланга на туловище и на темя. “Время обливания – от 10 минут до полутора часов, в зависимости от провинности, – рассказал бывший пациент. – До полного онемения тела. После этого бьют по шее руками”.

Кроме того, заключенных в центре заставляют в течение 3-4 часов без остановки выполнять физические упражнения. Иначе их угрожают избить и подвергнуть обливанию. Избиения проводятся и руками, и ногами, и палками.

Пациенту, обвиненному в высокомерии, надевают на голову “корону” из линолеума высотой примерно метр с надписью “царь”. Внутрь короны для увеличения веса помещают бутылки. Так человека заставляют ходить несколько дней. Если заключенный задевает “короной” за стену или дверной проем, его избивают.

За нежелание делиться своими обидами с другими пациента заставляют носить рюкзак с кирпичами – “чтобы он понял, как тяжело носить обиды в себе”, пояснил пострадавший. “Могут, – добавил он, – также дать 25-килограммовую гирю и заставляют носить ее неделю, ставить ее нельзя”.

Если заключенного обвинят в злопамятности, ему привязывают “хвост” из бутылок. Снимать “хвост” человеку запрещено – иначе его избивают.

У самого сбежавшего, рассказал он, на теле были синяки размером 30×20 сантиметров. Он намерен сделать рентген, поскольку подозревает перелом ребер. “У человека – я видел – вся нога полностью была синяя”, – добавил пострадавший.

Омбудсмен Павлова направила обращения по факту пыток в областные прокуратуру и УМВД.