Понедельник, 1 октября 2018

В ночь на понедельник в деревне Мурье, департамент Буш-дю-Рон на юго-востоке Франции, в возрасте 94 лет умер шансонье Шарль Азнавур. Об этом сообщает Reuters.

Настоящее имя певца – Шахнур Вагинаг Азнавурян. Он родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских иммигрантов. В 1933-м, в девятилетнем возрасте, выступил в спектакле и снялся в кино. Позже стал профессиональным танцором.

Первую песню – “J’ai bu” (“Я пьян”) – Азнавур написал в 1950 году. Помощь в выработке собственного стиля начинающему певцу оказала Эдит Пиаф.

Всего Азнавур исполнил свыше 1200 песен на восьми языках, в том числе на русском. Сам он – автор или соавтор более чем 1000 песен, исполнявшихся как им, так и другими певцами. Суммарный тираж дисков Азнавура составил 180 миллионов. В США певца называют “французским Фрэнком Синатрой”.

Параллельно Азнавур продолжал актерскую карьеру. Он снялся более чем в 80 кино- и телефильмах.

В 2004 году певец был награжден званием Национального героя Армении. В 2008-м получил армянское гражданство. С июня 2009-го Азнавур был постпредом Армении в Европейском отделении ООН в Женеве и послом страны в Швейцарии.

С концертами Азнавур выступал до последних месяцев жизни. Концерт в Петербурге в апреле нынешнего года сорвался: певец, репетируя перед выступлением, перенапряг спину и из-за этого попал в больницу.