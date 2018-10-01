Понедельник, 1 октября 2018

Российский двойной агент Сергей Скрипаль передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме, в которую в 1990-е годы был вовлечен нынешний секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Как пишет The New York Times, об этом рассказывается в новой книге редактора Би-Би-Си Марка Урбана “Документы Скрипаля: жизнь и без малого смерть российского шпиона”, которая во вторник выходит в США. Сведения журналисту сообщил сам агент в ряде интервью, данных в прошлом году.

Работая под прикрытием должности военного атташе в Мадриде, Скрипаль столкнулся с масштабной коррупцией в ГРУ, в частности с завышением сумм, запрашиваемых на поставки, и использованием фиктивных статей расхода. Информацию, в том числе о личностях силовиков, причастных к коррупционной схеме, агент и передал в Ми-6.

Эти сведения Британия передала испанской разведке, которая благодаря ним завербовала российского морского офицера, также сотрудника ГРУ. В 2004 году он был разоблачен. После допроса офицера нашли задушенным в палате военного госпиталя. Смерть объявили суицидом, несмотря на то что у покойного оказались отрезаны пальцы рук.

Ми-6 предполагает, что сам Скрипаль, арестованный примерно в это же время, избежал смерти потому, что в своих показаниях не упоминал коррупционную схему Патрушева, который на тот момент был уже директором ФСБ.

Сообщается также, что кураторы из Ми-6 предлагали Скрипалю не возвращаться в Россию, однако тот отказался и через два месяца был арестован.

В беседе с Урбаном бывший агент заявил, что опасается привлечь к себе внимание, когда его информация будет опубликована. “Это из-за Путина, – пояснил он. – Понимаете, мы его боимся”.

Скрипаль также рассказал журналисту, что крайне негативно оценивал Бориса Ельцина и в 1992 году подал рапорт об отставке. Однако начальство ответило отказом, из-за того что в ГРУ не хватало опытных агентов. Тогда Скрипаля и послали в Испанию.

Между тем The Guardian – также со ссылкой на книгу Урбана – передает, что политику Путина Скрипаль поддерживал. Живя в Солсбери, он смотрел передачи Первого канала. Бывший двойной агент одобрил аннексию Крыма и отказывался верить в участие российской армии в войне на Восточной Украине. Он утверждал, что если бы российские войска вступили в конфликт, то быстро дошли бы до Киева.

После отравления в нынешнем году Скрипаль долго не хотел признавать, что покушение на него совершили кремлевские агенты. По словам Урбана, из-за возникшего когнитивного диссонанса ему потребовалась “сложная психологическая коррекция”.