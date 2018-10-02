Вторник, 2 октября 2018

Президент США Дональд Трамп в 1990-е годы помогал родителям уходить от налогов и унаследовал от отца, нью-йоркского застройщика Фреда Трампа, 413 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших сотрудников и советников отца Трампа, а также документы по работе его бизнеса.

В 1992 году семья Трампов создала фиктивную компанию, через которую дети Фреда Трампа тайно получали миллионы долларов в качестве подарков от родителей.

Будущий президент помог отцу незаконно получить многомиллионные налоговые вычеты. Трамп-младший также разработал для своего отца бизнес-стратегию, которая позволила ему скрыть в налоговых декларациях имущество на сотни миллионов долларов, что позволило намного уменьшить налоги при передаче бизнеса от отца к детям.

Фред Трамп и его жена передали детям в наследство более миллиарда долларов. С учетом 55-процентного налога на наследство государство должно было получить как минимум 550 миллионов долларов, однако семья Трампов оплатила налог только на 52,2 миллиона, что составило около 5 процентов от суммы наследства. Будущему президенту досталась большая часть родительского наследства.

Сам Дональд Трамп, также занимавшийся строительным бизнесом и ставший миллиардером, утверждал, что заработал свое состояние самостоятельно и практически не получал от отца финансовой помощи.