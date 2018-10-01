Понедельник, 1 октября 2018

В возрасте 79 лет умер эстрадный артист Роман Карцев. Об этом сообщила на своей ФБ-странице Наталья Жванецкая, жена писателя Михаила Жванецкого.

Настоящая фамилия артиста – Кац. Он родился в Одессе. По окончании школы работал на фабрике и участвовал в художественной самодеятельности. Лишь позже, в 1972-м, – уже профессиональным артистом – окончил заочно актерский факультет ГИТИСа.

В 1961 году Карцер переехал в Ленинград и с 1962-го работал в Театре миниатюр Аркадия Райкина. Выступал дуэтом с Виктором Ильченко (1937-1992), с которым познакомился еще в Одессе. В 1969-м артисты вернулись в Одессу, а в 1979-м перебрались в Москву и поступили в Московский театр миниатюр.

Юмористические миниатюры Жванецкого в исполнении дуэта Карцева и Ильченко – “Раки”, “Авас” и др. – приобрели широкую популярность. Они транслировались по телевидению и издавались на пластинках.

С 1975 года Карцев также снимался в кино. Самая известная его роль – Швондер в “Собачьем сердце” (1988) Владимира Бортко. В числе других ролей – Соломон в “Небесах обетованных” (1991) Эльдара Рязанова.

После смерти Ильченко Карцев выступал с моноспектаклями. Помимо миниатюр Жванецкого читал тексты Чехова, Хармса, Зощенко.

После столкновений 2 мая 2014 года в Одессе, в ходе которых украинские активисты подавили попытку пророссийского мятежа, Карцев в интервью “России-1″ заявил: “Я считаю, что все началось с Януковича. Он был президент – он должен был на корню зарубить этот Майдан. И потом присоединились бандиты, хулиганы, фашисты”.