Понедельник, 1 октября 2018

Правительство снова вернулось к идее ввести в России социальную норму энергопотребления, при превышении которой электроэнергию придется оплачивать по повышенному тарифу. Как сообщает “Коммерсант”, соответствующие предложения Минэкономики и Минэнерго на совещании 19 сентября одобрил вице-премьер Дмитрий Козак.

Социальную норму предлагается установить на уровне в 300 киловатт-часов в месяц. В ее рамках потребление электричества будет оплачиваться по базовому тарифу, в случае превышения нормы – по повышенному, а если за месяц будет израсходовано более 500 киловатт-часов – по некоему “экономически обоснованному”. Конкретные размеры тарифов издание не уточняет.

Минэкономики, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе к 15 января 2019 года поручено внести проекты нормативных документов по нововведению.

Для граждан, нуждающихся в поддержке, предусматриваются субсидии. Однако категории потребителей, приравненных к населению, могут сократить – сейчас к таковым относятся садоводческие и огородные товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (сараи и погреба), религиозные организации, места лишения свободы и другие. Кроме того, планируется постепенно отменить льготные тарифы для сельской местности, квартир с электроплитами или электроотоплением – в протоколе правительственного совещания говорится о “поэтапном доведении понижающего коэффициента” с 0,7 до 1

Норма электропотребления будет определена не для человека, а для домохозяйства. В России размер среднего домохозяйства составляет 2,5 человека, оно потребляет в среднем 220 киловатт-часов в месяц.

Ввести социальную норму на электропотребление пытались еще в 2013 году – тогда в семи пилотных регионах были установлены месячные нормы на уровне 150-190

киловатт-часов. С июля 2014 года этот порядок должен был начать действовать по всей стране, однако в январе 2014-го реформу отложили.