Понедельник, 1 октября 2018

Уголовное дело об убийстве дагестанских пастухов братьев Наби и Гасангусейна Гасангусеновых передано из республиканского управления СКР в центральный аппарат, сообщается на сайте следственного ведомства.

Дело передали в Москву по поручению одного из заместителей председателя СКР Александра Бастрыкина. Оно квалифицировано по пунктам “а” и “ж” части 2 статьи 105 УК (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц), предусматривающей от 8 до 20 лет колонии, пожизненное лишение свободы или смертную казнь (определением Конституционного суда к ней приговаривать запрещено).

Накануне в Махачкале на центральной площади у здания дагестанского правительства прошел митинг в поддержку отца и матери убитых Муртазали и Патимат Гасангусеновых, собравший около 100 человек. Родители пастухов в очередной раз потребовали встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

В понедельник, как сообщали “Кавказ.Реалии”, родители убитых встретились с начальником республиканского управления СКР Сергеем Дубровиным. Чиновник сообщил им, что дело передадут в Москву. Он также сказал родителям пастухов, что передаче дела якобы поспособствовал глава республики Васильев.

24 сентября родители вышли на пикет к зданию республиканского правительства. Муртазали Гасангусенов записал видеообращение к Владимиру Путину.

По версии СКР, Гасангусеновых неподалеку от их аула Гоор-Хиндах Шамильского района убила 23 августа 2016 года “группа неустановленных лиц” “из имевшегося при себе незаконно приобретенного огнестрельного оружия произвели в них выстрелы”.

Между тем в рапорте, который в день гибели Гасангусеновых составил и.о. начальника райотдела полиции Ибрагим Алиев, говорится, что 23 августа в 2 километрах от Гоор-Хиндаха ФСБ совместно с полицией, в том числе с ЦПЭ, проводила некие оперативно-разыскные мероприятия. В 21:30 братья якобы обстреляли силовиков и были убиты ответным огнем.

Однако в УФСБ по Дагестану на запрос “Новой газеты” ответили, что никаких мероприятий в этой местности 23 августа не проводили. Региональное МВД предоставить пояснения затруднилось.

5 июня Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Муртазали Гасангусенова. ЕСПЧ обязал российские власти до 4 октября предоставить копии материалов предварительного расследования обстоятельств гибели братьев, а также материалов всех дел, касающихся их смерти. Кроме того, суд предписал предоставить список всех мер по расследованию убийства, принятых властями, в хронологическом порядке.

О поступлении жалобы Гасангусенова в суд стало известно 13 ноября 2017 года. В Страсбургском суде отца убитых представляют правозащитный центр “Мемориал” и Европейский центр прав человека (EHRAC). Гусангусенов обвиняет Россию в нарушении статей 2 (право на жизнь), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции. Нарушение последней из этих статей, поясняли юристы, состоит в том, что у родителей убитых не было возможности доказать их невиновность и тем защитить их доброе имя.

19-летний Гасангусейн и 17-летний Наби Гасангусеновы жили в ауле Гоор-Хиндах вместе с родителями-инвалидами. В день убийства братья пасли скот в нескольких километрах от аула. Глава поселения ежегодно уведомляет полицию о том, где каждый пастух пасет скот.

В 21:32 Наби Гасангусенов позвонил Патимат Алиевой и сообщил, что вместе с братом возвращается домой. Однако домой молодые люди так и не пришли; на звонки они не отвечали.

В 6 утра 24 августа дядя братьев обнаружил их тела. Убитые лежали на земле рядом лицами вниз. Они были переодеты в чужие черные куртки с капюшонами и разуты. На спинах лежали автоматы, а рядом с телами – пластиковые тапки, армейские ботинки, также не принадлежавшие покойным, и рюкзаки. Пятна крови на земле были присыпаны песком.

Прибывшие полицейские намеревались забрать убитых для криминалистической экспертизы, однако возмущенные жители аула не отдали тела.

На другой день после убийства братьев СКР возбудил по факту якобы совершенного нападения на силовиков дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя) и части 2 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору). Дело было открыто против “неустановленных лиц” – покойные Гасангусеновы его фигурантами не стали. В этой связи родственников убитых и адвокатов Мурада и Шамиля Магомедовых, работающих по соглашению с “Мемориалом”, к ознакомлению с материалами не допускали. В частности, их не ознакомили с протоколами допросов 19 свидетелей, хотя эти допросы были проведены именно по инициативе представителя семьи Гасангусеновых.

Адвокаты успели обжаловать отказ в суде. Лишь после этого следователь допустил их к ознакомлению с материалами.

До апреля 2017 года СКР провел ряд экспертиз. Одна из них показала, что под ногтями и на волосах убитых нет следов продуктов выстрела, какие непременно обнаружились бы, если бы те действительно напали на силовиков с оружием. Из каких именно автоматов расстреляли братьев, также установлено не было. При этом СКР исследовал только 10 стволов, изъятых в райотделе полиции и региональном ЦПЭ; причастность ФСБ к убийству не проверялось. Между тем из 18 гильз, найденных на месте инцидента, лишь одна оказалась выпущена из автомата, оставленного на теле одного из покойных.

В итоге дело по 317-й статье было прекращено.

Между тем дело об убийстве братьев СКР несколько месяцев не возбуждал. В ответ на заявление отца покойных, поданное 31 января, следователь Сафаралиев пообещал провести доследственную проверку. Гасангусенов обжаловал бездействие чиновника, и 23 марта Советский райсуд Махачкалы обязал Сафаралиева в течение трех дней принять решение по заявлению. Верховный суд Дагестана подтвердил это решение, отклонив апелляции как самого следователя, так и прокурора. В итоге дело было открыло лишь в ноябре.