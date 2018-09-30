Воскресенье, 30 сентября 2018

В Москве задержан и отправлен в СИЗО Николай Рудьковский, в прошлом министр транспорта и связи Украины и депутат Верховной рады. Об этом сообщает агентство “Москва”.

Как утверждается, Рудьковского задержали 28 сентября в Басманном районе столицы.

Бывшему чиновнику вменена часть 2 статьи 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Эта норма предусматривает от 5 до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, 14 июня 2014 года во время митинга у российского посольства в Киеве Рудьковский бросил в здание дипмиссии камень.

О том, что бывшему чиновнику заочно предъявлено обвинение, СКР сообщил в феврале 2017 года. Между тем судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов заочно арестовал Рудьковского еще 26 мая 2016-го.

С какой целью экс-министр прибыл в Москву, в публикации не поясняется.

В ночь на 14 июня 2014 года боевики ЛНР сбили украинский транспортник Ил-76, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. Погибли все находившиеся на борту: 40 военных и 9 членов экипажа. Сообщалось, что самолет обстреляли из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.

15 июня тогдашний глава ЛНР Валерий Болотов подтвердил причастность боевиков к гибели самолета.

Вечером 14-го числа в Киеве у посольства России прошел массовый митинг. Участники акции сняли со здания дипмиссии российский флаг, перевернули автомобили дипломатов и забросали здание яйцами, деталями автомашин, камнями и взрывпакетами. Также в посольстве разбили несколько окон.

Тогдашний и.о. главы МИД Украины Андрей Дещица, прибыв к зданию, публично назвал Владимира Путина хуйлом. Позже он пояснил, что сделал это с целью успокоить демонстрантов.

50-летний Рудьковский – член Социалистической партии Украины; с октября 2013-го – председатель. Пост министра транспорта и связи занимал в 2006-2007 годах во втором кабинете Виктора Януковича. Депутатом Верховной рады был в 2002-2006 и далее – от Партии регионов – в 2012-2014 годах; 16 января 2014-го, во время Евромайдана, голосовал в поддержку диктаторских законов Януковича.

В 2008 году обвинялся в растрате и злоупотреблении служебным положением. В апреле нынешнего года Рудьковского задерживали в Дубае по подозрению в подделке документов.

Одновременно с Рудьковским по делу о митинге 14 июня 2014-го СКР обвинил активиста “Свободы” Владимира Назаренко и некоего Владимира Романцова. Дела по статье 360 УК возбуждены и по фактам позднейших антироссийских акций, проводившихся на Украине.