Воскресенье, 30 сентября 2018

Дагестанец Меджид Магомедов, которому ФСБ вменяет подготовку убийства некоего главаря боевиков ДНР в Смоленской области, в действительности был задержан не 9 сентября на Смоленщине, а 7-го в Москве. Об этом 30-го числа сообщили “Кавказ.Реалии” со ссылкой на уроженца Махачкалы Руслана Омарова.

Вместе с Магомедовым, рассказал Омаров, в Москве были задержаны также Артур Фархиулин и гражданин, которого собеседник издания назвал Мухаммад (Абу Мусхаб).

22 февраля нынешнего года все трое, а также Омаров были задержаны СБУ в Житомирской области. В тот же день силовики освободили Магомедова, обязав его в течение трех суток вернуться в Россию. Как можно заключить из публикации, такие же предписания дали Фархиулину и Абу Мусхабу. Все трое выполнили это требование в назначенный украинскими силовиками срок.

Пресс-секретарь житомирского управления СБУ Ирина Мартынюк отказалась прокомментировать “Кавказ.Реалиям” сообщение Омарова. “Информации о фамилиях, как правило, нет, – пояснила чиновница. – Только в том случае, если вступил в силу приговор суда”.

О задержании 30-летнего Магомедова ФСБ объявила 10 сентября. Сообщалось, что дагестанца схватили днем раньше в Смоленской области. Первоначально СМИ передавали, что он был задержан в городе Ярцево; затем это уточнение из публикаций исчезло.

Как утверждалось в сообщении спецслужбы и опубликованной ею видеозаписи показаний Магомедова, в начале нынешнего года дагестанец прибыл на Украину для “решения вопросов… по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья” с находящимися в этой стране эмиссарами “Исламского государства”. Эмиссары якобы познакомили Магомедова с активистами “Правого сектора”, а те – с оперативником СБУ, который представился Рустамом. Оперативник якобы и дал дагестанцу задание убить главаря боевиков.

Фабула дела излагалась с массой внутренних противоречий. В частности, в сообщении ФСБ утверждалось, будто Магомедов прибыл в Смоленскую область, “предварительно получив от “кураторов” средства совершения преступления, изъятые им из схрона, заложенного на территории Российской Федерации”.

Сам Магомедов в показаниях заявлял: “Чтобы понять, как мы можем работать, нам дали первый заказ… Сказали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов”. Кого он имел в виду, говоря об участниках будто бы намеченной операции “мы”, не пояснялось.

Задержанный также утверждал, будто украинские спецслужбы активно помогают ИГ, в том числе финансами и оружием, чтобы исламисты совершали теракты в России. Заявлялось, будто члены ИГ “активно задействуются” Украиной для убийств главарей ДНР и ЛНР. Ни одного конкретного примера уже совершенных исламистами убийств не приводилось.

По каким статьям УК квалифицировано дело, ФСБ не уточняла.

11 сентября “Коммерсант” без ссылок на источники сообщил, что, по некоторым данным, Магомедов готовил убийство Сергея Фомченкова – крупного функционера “Другой России”, командовавшего разведывательно-штурмовым батальоном ДНР (“прилепинским батальоном”). Отмечалось, что Фомченков – уроженец Смоленска и часто ездит туда в отпуск. При этом сам главарь боевиков назвал маловероятным, что покушение готовилось именно на него. “Я почти всегда в ДНР, в Смоленске редко бываю”, – пояснил он.

12-го числа ТАСС передал со ссылкой на смоленский главк ФСБ, что Магомедова арестовали на два месяца.

Инсценировки задержаний фигурантов уголовных дел, проводимые уже после того, как подозреваемые фактически были задержаны, – обычная практика ФСБ. Так, обвиняемый по делу о теракте 2017 года в петербургском метро Акрам Азимов был задержан Комитетом национальной безопасности Киргизии в больнице в Оше и доставлен самолетом в российскую столицу; четыре дня спустя ФСБ распространила видео, на котором Азимова “задерживают” в Новой Москве на автобусной остановке, а при нем “находят” гранату. Брат Акрама Аброр Азимов, также проходящий по делу, был схвачен ночью на трассе под Москвой, а официально о задержании ФСБ объявила лишь 13 дней спустя, опубликовав видео, на котором подозреваемого хватают в светлое время суток у железной дороги и изымают у него заряженный пистолет. Время после фактических задержаний до съемок постановочных видео оба брата провели в секретной тюрьме ФСБ в Москве или ее ближайших окрестностях. Там Азимовых пытали.

В аннексированном Крыму была распространена постановочная съемка задержания “украинского диверсанта” Геннадия Лимешко. На видео в ботинках Лимешко нет шнурков, а как доказательство планов украинца спилить опору ЛЭП демонстрируется “изъятая” у него ручная пила. За полтора дня, прошедших с момента задержания до съемки инсценировки, Лимешко подвергся пыткам.