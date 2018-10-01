Понедельник, 1 октября 2018

Вступил в законную силу приговор к 15 годам строгого режима без штрафа, вынесенный 27-летнему уроженцу Узбекистана Муродбеку Кодирову по делу о подготовке теракта в войсковой части авиации в Москве. Об этом в понедельник сообщил “Коммерсант”.

Информация попала в СМИ с опозданием на два с половиной месяца. Апелляционное определение коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (судья-докладчик – Александр Воронов) вынесла еще 19 июля.

О задержании Кодирова и еще одного приезжего из Средней Азии ФСБ объявила 31 августа прошлого года. Тогда утверждалось, что сообщники готовились 1 сентября – в День знаний, совпадавший в прошлом году с днем Курбан-байрама, – совершить теракт. Один якобы должен был напасть с топором на праздничное мероприятие в честь Дня знаний, а другой после этого совершить в толпе самоподрыв.

1 сентября судья Мещанского райсуда Москвы Олеся Менделеева отправила Кодирова в СИЗО. Сообщалось, что он полностью признал вину.

Однако окончательная фабула дела, сфабрикованного УФСБ по Москве и Подмосковью, оказалась совершенно иной. Как следует из приговора, Кодиров получил от сторонников “Исламского государства” информацию о том, что его брат убит в Сирии при бомбежке, и решил отомстить. 29 июля 2017-го, говорится в деле, осужденный в Телеграме дал одному из лидеров ИГ согласие на вступление в эту структуру и получил от него задание совершить теракт в Москве.

1 сентября Кодиров якобы должен был въехать на машине на территорию расположенной в Москве войсковой части авиации и там совершить самоподрыв. Атака, как утверждается, должна была транслироваться в прямом эфире на некоем исламистском сайте.

27 и 30 августа, заявляется в деле, Кодиров собирал информацию о путях подъезда к войсковой части, времени работы контрольно-пропускного пункта и т. п.

Однако 31-го числа, утверждается в приговоре, ФСБ задержала подозреваемого. Дома у Кодирова в Подмосковье будто бы нашли самодельную бомбу. Заявляется, что при ее взрыве радиус поражения ударной волной составил бы 17,2 метра, а радиус осколочного поражения – до 200 метров.

Дело рассмотрела за несколько заседаний в мае нынешнего года коллегия Московского окружного военного суда под председательством Эдуарда Борисова. Слушания проходили в закрытом режиме.

Приговор был вынесен 21 мая. Кодирова объявили виновным по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе организованной группы), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и части 3 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы).

В апелляционной жалобе адвокат Сюзанна Сохиева ссылалась на чрезмерную суровость приговора, указывая, что Кодиров не только полностью признал вину, но и “изобличил соучастников”. Кроме того, адвокат отметила тяжелое материальное положение семьи осужденного, которая осталась без кормильца.

Однако коллегия ВС полностью подтвердила приговор.

Сколько “соучастников” помимо задержанного одновременно с Кодировым появилось в деле к концу расследования, информации нет. Насколько известно, не сообщались ни их имена, ни сведения о ходе их дел.

Кодиров с семьей приехал в Москву лишь в марте прошлого года. Перебивался мелкими заработками. На воле у него остались жена и ребенок.