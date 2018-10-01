Понедельник, 1 октября 2018

Иван Беляков – фигурант третьего дела о нападении на силовиков во время московской акции 9 сентября против пенсионной реформы – полностью признал вину. Об этом со ссылкой на самого обвиняемого сообщает “Медиазона”.

“Отпираться никакого смысла не было”, – пояснил Беляков.

Между тем корреспондент “Граней” сообщил, что 28 сентября судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова оштрафовала Белякова за участие в акции на 30 тысяч рублей по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Демонстрант получил максимальный штраф, предусмотренный кодексом. С другой стороны, эта норма предполагает и более жесткие санкции – обязательные работы и арест.

О деле Белякова стало известно того же 28-го числа. Как выяснилось, дело открыли двумя днями раньше. Тогда же подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.

Однако днем в пятницу судья Хамовнического райсуда столицы Марина Сырова отказала следователю в аресте Белякова, не избрав обвиняемому и никакой иной меры пресечения. Такое беспрецедентное решение объяснялось тем, что материал, представленный чиновником СКР в обоснование своего ходатайства, был совершенно неприемлем.

После отказного решения Сыровой следователь взял у Белякова подписку о невыезде.

Об административном деле против демонстранта стало известно лишь позже в тот же день. По состоянию на 20:30 пятницы информации об исходе слушаний на сайте суда опубликовано не было.

Между тем сейчас даты в карточках дел, рассмотренных как Сыровой, так и Ореховой, сфальсифицированы. Датой разбирательства об аресте Белякова по непонятной причине указано 27 сентября, а датой рассмотрения административного протокола – 26-е число.

Как и первые два дела за акцию 9 сентября, дело Белякова квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Как утверждается, фигурант ударил некоего полицейского, причинив ему ушиб мягких тканей.

Фигуранты первых двух дел – 24-летний Виктор Федосеев и 36-летний Василий Костылев – были задержаны на самой акции. 11 сентября судья Хамовнического райсуда Андрей Лутов отправил обоих в СИЗО. Во время разгона акции на Большой Дмитровке Федосеев попытался помешать задержанию Костылева. В итоге первому из них вменили нападение на полицейского Курбанова, второму – на полицейского Павлова и росгвардейца Крыжова.

У Костылева, инженера-строителя из поселка Ильинское Раменского района Подмосковья, на воле остался двухлетний сын, больной гемофилией.