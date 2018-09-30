Воскресенье, 30 сентября 2018

Эмигрировавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко назвал вероятным заказчиком покушения на себя петербургского олигарха Евгения Пригожина – спонсора частной военной компании Вагнера и владельца “фабрики троллей”. О своей версии организации покушения Бабченко написал в Фейсбуке.

Бабченко связывает покушение c тем, что он публиковал информацию своих источников о структурах Пригожина в Петербурге. В частности, указывает журналист, 23 апреля он сообщил о “частной пыточной” олигарха в петербургском отеле “Трезини”, куда якобы помещают тех подчиненных Пригожина, кто “немножко не уследил за своими руками и украл у хозяина бабла больше, чем могло было бы быть прощено”.

Кроме того, Бабченко публиковал посты о нападениях на структуры Пригожина, которые в Петербурге совершали националисты из движения “Славянское объединение “Русский майдан” (Д-СОРМ).

1 мая, по версии следствия, исполнитель несостоявшегося убийства журналиста Алексей Цымбалюк получил заказ от признанного виновным в организации преступления киевского бизнесмена Бориса Германа.

Как утверждает Бабченко, почти одновременно с его убийством в Вильнюсе 26 мая планировалось убить некоего политбеженца из России – участника Форума свободной России, живущего в Британии. Для этого был найден исполнитель с Украины. Он отказался исполнять заказ, после чего делом занялись MI5 и литовская полиция безопасности. Кроме того, из опубликованной Бабченко переписки Германа и предполагаемого посредника между ним и российской стороной, живущего в России украинца Вячеслава Пивоварника, следует, что при его участии готовились теракты в разных городах Украины – предположительно в Одессе и Херсоне. Герман в опубликованной переписке обсуждает с неким свидетелем покупку 300 автоматов Калашникова, противотанковых комплексов “Фагот” и переносных зенитных ракетных комплексов “Игла”.

По мнению Бабченко, информация из “ориентировки”, которую, по версии СБУ, Герман передал Цымбалюку, – паспортные данные, фотографии из паспортов журналиста и его жены, фотографии их домов – могли быть получены только российскими спецслужбами.

30 августа Голосеевский райсуд Киева приговорил Германа к 4 с половиной годам колонии. Это первый приговор по “делу Бабченко”. Германа признали виновным по части 1 статьи 14, части 5 статьи 27 – части 3 статьи 258 УК Украины (соучастие в приготовлении к совершению теракта, который мог привести к гибели человека). Бизнесмен признал вину и заключил сделку с прокуратурой – ему назначили срок существенно ниже предусмотренного обвинением, по которому Герману грозило от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сообщение об убийстве Бабченко появилось вечером 29 мая. Днем 30-го числа стало известно о задержании Германа (тогда его имя не уточнялось), а несколько часов спустя выяснилось, что “убийство” было инсценировкой, призванной выявить организаторов покушения, которое, как утверждали СБУ и Генпрокуратура Украины, готовилось в действительности.

31 мая Германа отправили в СИЗО. Первоначально бизнесмен отрицал вину, настаивая, что был внештатным сотрудником Службы внешней разведки Украины (по другим сведениям – департамента контрразведки СБУ), работая под псевдонимом Герб. Документально, отмечал он, это сотрудничество не оформлялось. Между оба ведомства отрицали связь с Германом.

Генпрокурор Луценко заявлял, что всего организаторы покушения на Бабченко планировали убить 47 человек. Позже пророссийский сайт “Страна.Ua” опубликовал список этих лиц. СБУ косвенно подтвердила подлинность списка, возбудив дело о разглашении данных следствия. При этом Бабченко в перечне не было.

В свою очередь, Герман заявлял, что “расстрельный список” получил от Пивоварника, сотрудника “частного фонда Путина”. В СБУ подтвердили, что Пивоварник также подозревается по делу. В середине июня арестованный утверждал, что в полученном им списке присутствовал Александр Аваков, сын главы МВД Украины Арсена Авакова. Однако в перечне, опубликованном “Страной.Ua”, Аваков-младший, так же как и Бабченко, не фигурирует.

Тогда же Герман сообщал, что по делу об “убийстве” Бабченко сотрудничал с оперативником СВР Украины (или СБУ) по имени Дмитрий, имевшим позывной Дитрих. Вместе они сделали закладку оружия, привезенного из зоны боев в Донбассе.

По сведениям украинского сайта “ОРД”, Дитрих – это Дмитрий Пономаренко, бывший гендиректор украинской госкомпании “Прогресс” – дочернего предприятия “Укрспецэкспорта”, компании-экспортера вооружений. Как утверждалось, во время работы в “Прогрессе” его завербовала ФСБ. “Активно сотрудничает с ФСБ на всех уровнях, часто выезжает в РФ для консультаций”, – говорилось в публикации.

В переписке со “Страной.Ua” Пономаренко заявлял, что официальная версия покушения на Бабченко – “чистая правда” и в деле “есть еще много” эпизодов. “Списки есть, реальными были и заказы, в том числе Бабченко и сына Авакова. Герман – на самом деле волк в овечьей шкуре и выстраивает защиту на том, что он агент. Это неправда”, – отмечал он.

13 июня был задержан еще один фигурант дела – некто Т. (по данным “Страны.Ua” – Тарас Стельмашенко). Как утверждалось, он руководил лицами, готовившими покушение на Бабченко и ряд терактов. Эти лица, заявляла СБУ, находятся как на Украине, так и в Ростове-на-Дону. По информации спецслужбы, Т. проходил диверсионную подготовку в Ростовской области, а в мае нынешнего года вернулся на Украину и поступил под начало Германа для совершения убийств, в том числе по “списку 47″.