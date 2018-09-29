Суббота, 29 сентября 2018

Минздрав РФ указал на тенденцию к снижению младенческой смертности в целом в РФ – даже при том, что в некоторых регионах эти показатели могут колебаться. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения.

Ранее стало известно, что в девяти регионах, где были построены перинатальные центры, Счетная палата отметила увеличение младенческой смертности причем аудиторы объяснения этому не нашли. Отметим, перинатальные центры строятся, наоборот, для снижения смертности.

Речь идет о Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областях, а также о Самарской и Челябинской, Хакасии и Кабардино-Балкарии "Следует отметить, что в четырех из девяти указанных в обращении регионах показатель младенческой смертности, несмотря на небольшой рост, остается значительно ниже среднероссийского. Кроме того, небольшие колебания показателя младенческой смертности в ту или иную сторону возможны.

"В целом в РФ отмечается стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов показатели сравнимы с показателями развитых стран мира", – сказано в сообщении министерства.

Судить о росте младенческой смертности в регионах лишь за счет сравнения месячных данных,неверно, считают в Минздраве. Во всем мире это делают по показателю из расчета один случай на тысячу родившихся по результатам целого года.

"Так, например, абсолютное число умерших детей в некоторых из них уменьшилось, а показатель вырос за счет снижения числа родившихся детей", – уточнили в министерстве.

Повышение уровня младенческой смертности – это предмет для тщательного анализа каждого случая летального исхода и принятия мер по устранению недостатков, добавили в Минздраве.

По данным пресс-службы министерства, на данный момент "введены в эксплуатацию и получены лицензии на осуществление медицинской деятельности в 28 перинатальных центрах в 26 регионах".

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, показатель младенческой смертности в РФ должен снизиться к 2024 году до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми. По данным на январь-июль 2018 года от составляет 5,2 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми.