Суббота, 29 сентября 2018

В Македонии проходит референдум о переименовании страны в Республику Северная Македония, сообщает косовская газета Gazeta Express.

Избирательные участки открылись в 7 часов утра по местному времени (6 утра мск), они будут работать до 19 часов (20 часов мск).

В списках избирателей около 1,8 миллиона человек. Референдум носит консультативный характер – решение, которое будет принято по его итогам, не обязательно к исполнению властями. Для успеха плебисцита необходимо, чтобы проголосовать пришли более половины избирателей – около 903 тысячи человек. Различные социологические исследования прогнозируют явку в районе от 40 до 60 процентов.

Избиратели должны ответить на вопрос: “Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?”.

Греция ранее блокировала вступление Македонии в НАТО и ЕС, поскольку в составе страны есть географическая область с таким же названием – часть исторической Македонии, присоединенная Афинами в ходе Балканских войн 1912-1913 годов. Как заявлял бывший президент Греции Константи́нос Караманлис, “есть лишь одна Македония, и она греческая”.

17 июня нынешнего года министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и его греческий коллега Никос Кодзиас подписали в столице Македонии Скопье договор, согласно которому новым названием страны станет “Республика Северная Македония”.

11 июля на саммите НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок официально приглашает Македонию присоединиться.

В прошлом году были опубликованы документы македонской контрразведки, из которых следует, что российские власти с 2008 года вмешиваются в дела Македонии, пытаясь помешать вступлению страны в ЕС и НАТО. Активность Москвы на этом направлении привела к резкому ухудшению отношений с Грецией.

Перед референдумом о переименовании Македонии Россия развернула с помощью ботов в Фейсбуке кампанию за бойкот голосования. В августе в соцсетях распространялась ложная информация о том, что американские военные якобы использовали на учениях в Македонии снаряды с обедненным ураном. Министр обороны страны Радмила Шекеринская заявила, что фейк распространяли с целью сорвать референдум. Как отмечает македонская Investigative Reporting Lab, “кремлевские тролли” также разжигали ненависть македонцев к крупнейшему национальному меньшинству – этническим албанцам, составляющим четверть населения страны.

Живущий в Греции российский олигарх Иван Саввиди, согласно расследованию BuzzFeed, финансировал организацию беспорядков с целью срыва македонского референдума. Олигарх передал как минимум 300 тысяч евро более 10 македонским политикам, членам националистических организаций и фанатам футбольного клуба “Вардар” – 17 июня они участвовал в беспорядках в Скопье после подписания с Грецией договора о переименовании Македонии.

На прошлой неделе бойкотировать референдум жителей Македонии призвал пророссийский президент Георге Иванов – соратник бывшего премьера страны Николы Груевского, приговоренного в мае к 2 годам тюрьмы за коррупцию и известного тесными связями с Кремлем.

В апреле нынешнего года посол России в Македонии Олег Щербак заявил, что в случае вступления в НАТО страна может стать “легитимной целью” для российских вооруженных сил.