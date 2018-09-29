Суббота, 29 сентября 2018

Российские ВКС проведут совместные учения с сербскими ВВС и силами ПВО на территории Сербии с 1 по 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.

В летно-тактических учениях “БАРС-2018″ пилоты армий обеих стран будут участвовать в совместных экипажах на истребителях МиГ-29 и вертолетах Ми-8. “Всего будет задействовано до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии”, – заявили в Минобороны.

Летчики выполнят перехват воздушных целей, отработают элементы воздушного боя, фигуры сложного и высшего пилотажа, тактические удары по наземным целям, задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения.

2 октября в Москве пройдет встреча Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича. В субботу Вучич заявил, что на переговорах “оповестит” Путина о ситуации в Косове и будет “просить поддержки” российского президента. На вопрос, означает ли это, что Белград попросит у Москвы военную помощь по примеру сирийского диктатора Башара Асада, Вучич ответил, что “сделает все, чтобы сохранить мир”.

Накануне, как сообщал сербский телеканал РТС, несколько десятков бойцов косовского спецназа появились на границе между Косовом и Сербией у Газиводского водохранилища, которое снабжает водой гидроэлектростанцию “Газивода”. В связи с этим Вучич привел сербскую армию в полную боеготовность. ГЭС “Газивода”, находящаяся на косовской территории, входит в энергосистему Сербии – Приштина настаивает на ее передаче под свое управление.

В Косове объяснили появление своих силовиков на границе визитом на Газеводское водохранилище президента страны Хашима Тачи. После того как Тачи покинул объект, это сделали и косовские спецназовцы.

Белград и Приштина ведут переговоры о заключении всеобъемлющего договора о нормализации отношений, который скоре всего будет предусматривать обмен территориями. Сербии может отойти несколько косовских районов, населенных этническими сербами, а Косово – несколько сербских муниципалитетов, где проживают албанцы.