Суббота, 29 сентября 2018

В Сирии за три года вторжения России погибло 112 российских военнослужащих. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий российских ВКС Виктор Бондарев, сообщает Интерфакс.

“На данный момент потери наших вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля”, – сказал сенатор.

По мнению Бондарева, объем российских потерь в Сирии свидетельствует о том, что “мы научились воевать”. “Ведь важнейшим критерием военного мастерства является не только сам факт победы, но и ее цена”, – сказал он.

В действительности кроме кадровых российских военных в Сирии погибли несколько сотен воевавших на стороне Асада боевиков российских частных военных компаний.

Бывший главком ВКС рассказал, что за три года войны в Сирии убито 100 тысяч “террористов”, из них 85 тысяч – благодаря российским воздушным силам. Официально участие Москвы в сирийской войне ограничивается воздушной поддержкой армии диктатора Башара Асада.

В воскресенье Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что за три года российской операции жертвами авиаударов России стали около 8 тысяч мирных граждан Сирии, включая 3135 детей и женщин.