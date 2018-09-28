Пятница, 28 сентября 2018

Интернет сегодня не только так узкоспециализирован относительно мастурбации, онанизма, он развращает по всем параметрам… В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определенный к половому здоровью ребенка, как мальчика, так и девочки. Нужна работа с родителями, которые при нормальном отношении в семье могут это явление отследить и соответствующим образом спрофилактировать и смягчить.

Геннадий Онищенко, академик РАН, депутат Госдумы, главный государственный санитарный врач РФ в 1996-2013 гг.

Марк: А я любил дрочить. Представлю себе больницу. Будто девочек кладут на операционный стол и осматривают. А они плачут. Меня мать однажды застукала в ванной. Потом взяла тюбик резинового клея, выдавила мне в штаны, вытолкала меня на улицу и сказала: иди, Марк, и хорошо подумай о своем будущем.

Наташа: И ты подумал?

Марк: Подумал, но дрочить не перестал.

Наташа (смеется): С тобой не соскучишься!

Владимир Сорокин. “Пельмени”