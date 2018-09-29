Суббота, 29 сентября 2018

“Главное условие” для возвращения на Украину Олега Сенцова, выдвинутое российскими властями, – выдача Москве находящихся в заключении в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на некий “источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной”.

По утверждению источника, Россия готова обсуждать такой обмен заключенными только напрямую с США, при этом Киев не будет стороной переговоров.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что “не в курсе” таких инициатив.

Летчик Ярошенко приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы за перевозку кокаина. Бут получил 25 лет – его признали виновным в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке “Революционные вооруженные силы Колумбии”, а также в косвенном умысле на убийство американцев. Лидер российского движения “Право на оружие” Бутина арестована в Вашингтоне по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах.

Ранее сообщалось о возможности обмена Сенцова на арестованного на Украине по обвинению в госизмене директора информагентства РИА “Новости – Украина” Кирилла Вышинского – в июне зампред комитета Совета федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев допустил такой вариант разрешения ситуации.

23 августа госсекретарь США Майк Помпео и российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили судьбу Сенцова. Лавров призвал “незамедлительно прекратить преследование” Бута, Ярошенко, Бутиной и других находящихся в заключении в Штатах россиян, которые, по его мнению, “оказались в американских тюрьмах в нарушение процедур”, предусмотренных двусторонним договором о правовой помощи.