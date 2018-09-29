Суббота, 29 сентября 2018

В Македонии завершен консультативный референдум по вопросу о переименовании страны в Республику Северная Македония. Как сообщает Balkan Insight со ссылкой на последние данные Государственной избирательной комиссии Македонии, явка составила чуть более 35 процентов.

Таким образом, референдум не будет признан состоявшимся – для этого было необходимо участие более половины избирателей. По итогам подсчета 33 процентов избирательных бюллетеней, 90,89 процента проголосовавших поддержали переменование, а 6,14 процента избирателей высказались против него.

Результаты референдума не являются юридически обязывающими – вопрос о ратификации соглашения с Грецией о переименовании страны будет решать Собрание Македонии (парламент). Для утверждения соглашения с Грецией его должны поддержать две трети депутатов – 80 из 120. Правящая коалиция, состоящая из Социал-демократического союза, выражающего интересы албанского этнического меньшинства Демократического союза за интеграцию и трех более мелких албанских объединений, обладает только 69 голосами. Оппозиционная фракция – националистическая Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДМПНЕ) – ранее обещала не поддержать соглашение с Грецией в случае, если референдум не будет признан состоявшимся.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев назвал прошедшее голосование “демократичным и свободным”. По мнению главы правительства, ВМРО-ДМПНЕ должна уважать волю большинства избирателей и проголосовать за соглашение с Грецией – в противном случае Заев пообещал провести досрочные выборы. “Македония станет членом ЕС и НАТО”, – заверил премьер.

Наблюдатели отмечают, что голосование прошло без серьезных нарушений, однако было зафиксировано много мелких нарушений порядка – МВД страны сообщает о 19 таких инцидентах.

Избиратели должны были ответить на вопрос: “Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?”.

Греция ранее блокировала вступление Македонии в НАТО и ЕС, поскольку в составе страны есть географическая область с таким же названием – часть исторической Македонии, присоединенная Афинами в ходе Балканских войн 1912-1913 годов. Как заявлял бывший президент Греции Константи́нос Караманлис, “есть лишь одна Македония, и она греческая”.

17 июня нынешнего года министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и его греческий коллега Никос Кодзиас подписали в столице Македонии Скопье договор о переименовании Македонии.

11 июля на саммите НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок официально приглашает Македонию присоединиться.

В прошлом году были опубликованы документы македонской контрразведки, из которых следует, что российские власти с 2008 года вмешиваются в дела Македонии, пытаясь помешать вступлению страны в ЕС и НАТО. Активность Москвы на этом направлении привела к резкому ухудшению отношений с Грецией.

Перед референдумом о переименовании Македонии Россия развернула с помощью ботов в Фейсбуке кампанию за бойкот голосования. В августе в соцсетях распространялась ложная информация о том, что американские военные якобы использовали на учениях в Македонии снаряды с обедненным ураном. Министр обороны страны Радмила Шекеринская заявила, что фейк распространяли с целью сорвать референдум. Как отмечает македонская Investigative Reporting Lab, “кремлевские тролли” также разжигали ненависть македонцев к крупнейшему национальному меньшинству – этническим албанцам, составляющим четверть населения страны.

Живущий в Греции российский олигарх Иван Саввиди, согласно расследованию BuzzFeed, финансировал организацию беспорядков с целью срыва македонского референдума. Олигарх передал как минимум 300 тысяч евро более 10 македонским политикам, членам националистических организаций и фанатам футбольного клуба “Вардар” – 17 июня они участвовал в беспорядках в Скопье после подписания с Грецией договора о переименовании Македонии.

На прошлой неделе бойкотировать референдум жителей Македонии призвал пророссийский президент Георге Иванов – соратник бывшего премьера страны Николы Груевского, приговоренного в мае к 2 годам тюрьмы за коррупцию и известного тесными связями с Кремлем.

В апреле нынешнего года посол России в Македонии Олег Щербак заявил, что в случае вступления в НАТО страна может стать “легитимной целью” для российских вооруженных сил.