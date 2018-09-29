Суббота, 29 сентября 2018

В Объединенных Арабских Эмиратах против члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова возбуждено уголовное дело о подделке документов, сообщает РБК со ссылкой на официальные письма генпрокуратуры Дубая.

Дело возбуждено 18 июля нынешнего года по заявлению депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова – в конце июня он направил в ОАЭ через находящуюся там адвокатскую контору депутатский запрос. По словам Кадранова, у него “были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство”.

В своем заявлении Карданов указал, что Арашуков подделал вид на жительство, выданный ему властями ОАЭ, изменив в нем дату окончания действия документа с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016-го. Арашуков стал сенатором 18 сентября 2016 года.

Пункт 4 статьи 2 закона о порядке формирования Совета Федерации запрещает кандидатам в сенаторы иметь “гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание” в другой стране.

В аппарате комитета Совета Федерации по регламенту заявили, что проверка сенатора может быть назначена по обращению либо российской Генпрокуратуры, либо иностранных правоохранителей через Генпрокуратуру – в комитете утверждают, что из ОАЭ таких обращений не получали.

В прошлом году верхняя палата уже проверяла сведения о наличии у Арашукова иностранного вида на жительство. Руководство Совета Федерации тогда потребовало от сенатора письменные объяснения и направило запрос в МИД. Глава ведомства Сергей Лавров подтвердил, что выданная ОАЭ резидентская виза Арашукова якобы истекла 14 августа 2016 года – за месяц до принятия им полномочий сенатора.

11 сентября РБК сообщил, что показания против Арашукова дали фигуранты дела об убийствах двух черкесских общественных деятелей – лидера молодежного движения “Адыге-Хасэ” Руслана Жукова и Фраля Шебзухова, советника бывшего президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева. Обвиняемые назвали сенатора заказчиком преступлений. Родственники убитых требовали объединить дела об убийстве Жукова и Шебзухова в одно производство, передать их из карачаево-черкесского управления в центральный аппарат СКР и возбудить дело против Арашукова. Они заявляли, что местные следственные органы “по надуманным основаниям” отказываются привлекать члена Совета Федерации к уголовной ответственности.

В аппарате Арашукова тогда заявили, что “крайне удивлены” требованиями родственников убитых и “никаких доказательств” причастности сенатора к преступлениям нет. По словам представителя аппарата, в заказных убийствах родственников сенатора обвиняют “определенные силы провокаторов” в Карачаево-Черкесии.

12 сентября в СКР сообщили о передаче дел об убийстве Жукова и Шебзухова в центральный аппарат по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина “для наиболее полного и объективного расследования”.