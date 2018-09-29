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Глава МВД США допустил морскую блокаду России на Ближнем Востоке

Суббота, 29 сентября 2018

Глава МВД США Райан Зинке не исключил морской блокады российских судов американскими ВМС на Ближнем Востоке.

“У США есть возможность с помощью наших ВМС гарантировать, что морские пути будут открытыми, а если необходимо – заблокировать, чтобы быть уверенными, что их энергоносители не попадут на рынок”, – цитирует The Washington Examiner выступление министра на мероприятии Союза производителей энергоносителей в Питтсбурге.

По мнению Зинке, Россия стремится контролировать энергопоставки на Ближнем Востоке так же, как в Восточной Европе. Российская экономика зависит от возможности торговать энергоносителями, напомнил чиновник.

Министр отметил, что ситуация с Россией для Штатов в данном случае похожа на проблему Ирана. По словам Зинке, в обоих случаях у Вашингтона есть два варианта действий – военный и экономический. Военный, добавил Зинке, он “предпочел бы не использовать”.

Второй вариант – использование экономических рычагов и поставки Штатами других видов топлива. “Мы можем это сделать, потому что США – крупнейший производитель нефти и газа”, – подчеркнул Зинке.

На прошлой неделе министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон все еще рассматривает возможность введения санкций против “Северного потока -2″, если Москва будет вести себя “не по-добрососедски” с европейскими покупателями газа.

19 сентября президент США Дональд Трамп пообещал не вводить санкций против компаний – участниц строительства нового газопровода из России в Европу.