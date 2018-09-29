Суббота, 29 сентября 2018

Глава МВД США Райан Зинке не исключил морской блокады российских судов американскими ВМС на Ближнем Востоке.

“У США есть возможность с помощью наших ВМС гарантировать, что морские пути будут открытыми, а если необходимо – заблокировать, чтобы быть уверенными, что их энергоносители не попадут на рынок”, – цитирует The Washington Examiner выступление министра на мероприятии Союза производителей энергоносителей в Питтсбурге.

По мнению Зинке, Россия стремится контролировать энергопоставки на Ближнем Востоке так же, как в Восточной Европе. Российская экономика зависит от возможности торговать энергоносителями, напомнил чиновник.

Министр отметил, что ситуация с Россией для Штатов в данном случае похожа на проблему Ирана. По словам Зинке, в обоих случаях у Вашингтона есть два варианта действий – военный и экономический. Военный, добавил Зинке, он “предпочел бы не использовать”.

Второй вариант – использование экономических рычагов и поставки Штатами других видов топлива. “Мы можем это сделать, потому что США – крупнейший производитель нефти и газа”, – подчеркнул Зинке.

На прошлой неделе министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон все еще рассматривает возможность введения санкций против “Северного потока -2″, если Москва будет вести себя “не по-добрососедски” с европейскими покупателями газа.

19 сентября президент США Дональд Трамп пообещал не вводить санкций против компаний – участниц строительства нового газопровода из России в Европу.