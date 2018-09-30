Воскресенье, 30 сентября 2018

Власти разрабатывают законопроект о новой накопительной пенсионной системе. Как сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников, эксперта, знакомого с обсуждением законопроекта и источник на финансовом рынке, Центробанк и Минфин предлагают включать россиян в новую систему автоматически.

ЦБ и Минфин решили использовать в новом законопроекте о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) механизм, предусмотренный частью 3 статьи 158 Гражданского кодекса, согласно которой “молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом”.

Это “фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК”, сказали два источника РБК. При этом в дальнейшем, как поясняет адвокат бюро “Деловой фарватер” Михаил Филиппов, можно будет аннулировать подключение к системе ИПК, написав соответствующее заявление. Юрист уточнил, что граждане в любом случае должны быть проинформированы о включении в новую пенсионную систему, – эту обязанность могут возложить на работодателя.

В пресс-службе Минфина заявили РБК, что законопроект об ИПК находится на стадии разработки и поэтому “комментарии преждевременны”.

Минфин и ЦБ представили концепцию ИПК еще в 2016 году. Новая система должна была заменить и модернизировать старую систему выплаты накопительных пенсий, взносы граждан в которую, начиная с 2014 года, замораживаются. Сейчас заморозка выплат предусмотрена на срок до 2019 года.

Главным механизмом включения россиян в ИПК, согласно изначальной концепции, считалась именно автоматическая подписка на выплаты в негосударственные пенсионные фонды. Первоначально систему ИПК должны были ввести в действие к началу 2019 года, однако сделать это помешали разногласия между финансово-экономическим и социальным блокам старого состава правительства – последний во главе с вице-премьером Ольгой Голодец настаивал на необходимости добровольного участия в системе ИПК. Сейчас разработку новой накопительной пенсионной системы в кабинете министров курирует вице-премьер по соцполитике Татьяна Голикова.

В сентябре прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что его ведомство решило отказаться от модели автоподписки на систему ИПК в пользу авторегистрации: по замыслу ЦБ, работодатели будут предлагать сотрудникам добровольно подключаться к новой системе и начинать взносы в негосударственные пенсионные фонды. Между тем сами НПФ настаивали на идее автоматического подключения, рассчитывая, что в противном случае возможное количества участников новой системы будет намного меньше.

По данным Пенсионного фонда России, на конец прошлого года в пенсионные накопления формировали около 76,7 миллиона россиян. По мнению управляющего партнера управляющей компании “Право и бизнес” Александра Пахомова, после включения в ИПК они продолжат выплаты в те же фонды, куда платили и раньше, а те, кто не выбрали свой НПФ, на переходный период в течение 5 лет так же, как сейчас, продолжат отчислять взносы во Внешэкономбанк, но потом будут обязаны выбрать себе фонд. Замминистра финансов Алексей Моисеев и глава ВЭБа Игорь Шувалов выступали в поддержку наделения Внешэкономбанка функциями НПФ.

Принятый Госдумой на прошлой неделе закон о повышении пенсионного возраста не касается накопительных пенсий – после вступления закона в силу они по-прежнему должны будут выплачиваться мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55. Возраст выплаты государственных пенсий повышается для мужчин с 60 для 65 лет, для женщин – с 55 до 60.