Суббота, 29 сентября 2018

В четырех регионах России в воскресенье прошли согласованные митинги против повышения пенсионного возраста, сообщает “Радио Свобода”.

В Ростове-на-Дону на акцию пришли около 100 человек. Один из демонстрантов пришел с фотографией Владимира Путина, подписанной: “Пенсионер похоронил Россию”. На другом плакате говорилось, что власти “украли не только пенсии”, но и “свободу, мир, правду, достоинство, честь” и “будущее”. Участники митинга кроме пенсионной реформы обвинили президента в повышении налогов, цен на бензин, продукты питания и жилищно-коммунальные услуги.

В Оренбурге на митинге, собравшем от 100 до 300 человек, местные жители не только выступили против пенсионной реформы, а еще и потребовали провести референдум по поводу возвращения прямых выборов глав городов и районов – поводом к этому стал арест за получение взятки мэра Оренбурга Евгения Арапова и его зама.

В Омске митинг, организованный КПРФ и “Яблоком”, оказался малочисленным – мэрия отказалась согласовывать его в центре города, заставив организаторов перенести акцию на окраину. Демонстранты обвинили региональный избирком в нежелании регистрировать заявку на референдум о повышении пенсионного возраста.

В Удмуртии пенсионная акция прошла в городе Воткинск – ее организаторы в своих листовках призвали чиновников ответить “за ложь о повышении пенсионного возраста”.

27 сентября “Левада-центр” опубликовал результаты нового опроса, согласно которым выходить на акции против повышения пенсионного возраста готовы лишь 35 процентов россиян. В августе доля готовых протестовать составляла 53 процента.

В четверг Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 – для женщин.

Во втором чтении ряд положений законопроекта смягчили. В частности, были приняты все поправки, внесенные Владимиром Путиным. Основной предложенной им новеллой стало повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63, как предполагалось первоначальной редакцией документа.

Также прошла поправка депутатов Госдумы и членов Совфеда, согласно которой накопительные пенсии по-прежнему должны выплачиваться мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55.

Депутаты от КПРФ и “Справедливой России” законопроект не поддержали.

Пенсионная реформа вызвала масштабные протесты в Москве и регионах. Крупнейшими стали выступления в ходе общероссийской акции 9 сентября, проведенной по инициативе лидера “России будущего” Алексея Навального.