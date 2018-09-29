Суббота, 29 сентября 2018

Число жертв цунами и землетрясения на индонезийском острове Сулавеси достигло 832, сообщает “Голос Америки”.

Власти опасаются, что число подтвержденных жертв еще может возрасти: пока не удалось восстановить связь со всеми населенными пунктами в провинции Центральный Сулавеси, где произошло стихийное бедствие. Среди погибших те, кого смыло гигантскими волнами, а также люди, находившиеся в зданиях в момент их обрушения.

По словам вице-президента Индонезии Юсуфа Каллы, количество погибших может измеряться тысячами. Кроме граждан Индонезии сейчас известно о пятерых пропавших иностранцах: троих гражданах Франции, гражданине Южной Кореи и подданном Малайзии.

В воскресенье президент Индонезии Джоко Видодо посетил город Палу – административный центр провинции. Глава государства также запланировал на воскресенье визит в центры для эвакуированных. В Палу десятки людей оказались заблокированы в двух гостиницах и торговом центре, которые затопили шестиметровые волны.

Большинство известных сейчас погибших в момент катастрофы находились в Палу. Однако наибольшие разрушения произошли в соседнем рыбацком городке Дунгала, который находился ближе к эпицентру землетрясения. В Дунгале живут 300 тысяч человек; у Красного Креста нет данных о том, сколько человек погибло там. В городок направили вертолет со спасателями.

Власти Индонезии выделили на восстановительные работы около 37,58 миллиона долларов. Помощь индонезийскому правительству предложил премьер Австралии Скотт Моррисон.

Мощное землетрясение магнитудой в 7,7 балла и цунами произошли на острове Сулавеси в пятницу. Первоначально сообщалось только о 384 погибших. Сотни жителей Палу оказались застигнуты врасплох волнами, скорость которых достигала 800 километров в час, когда находились на пляже на праздновании дня города. До этого в тот же день на Сулавеси произошло еще одно, более слабое землетрясение, в результате которого погиб один житель Палу. После первого землетрясения индонезийское метеорологическое агенство выпустило предупреждение о цунами, но оно вышло с опозданием на 34 минуты.

Цунами уже накрывало Палу в 1927 и в 1968 годах.