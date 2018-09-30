Воскресенье, 30 сентября 2018

Решая оформить ипотеку, вы можете предварительно рассчитать стоимость кредита и выбрать подходящую программу, для этого предусмотрены специальные калькуляторы.

Как пользоваться онлайн-калькулятором для расчета ипотеки

Услуги ипотеки предлагают разные банки. Например, если вас интересует покупка недвижимости за счет ипотечных средств в Саратове, обратитесь в эту компанию, на ее сайте можно рассчитать сумму займа и остальные параметры – от размера ежемесячных платежей до общей стоимости кредита.

Пользоваться калькулятором очень удобно и просто, все что нужно – это указать основные критерии:

вид недвижимости (новостройка, «вторичка», жилой дом);

срок кредитования;

общую стоимость объекта, размер первоначального взноса и пр.

Система обработает введенные запросы и произведет расчет, предложив несколько программ от разных кредитных учреждений. Пользователю остается выбрать подходящий вариант.

Преимущество онлайн-калькулятора в том, что он дает полную картину о программе кредитования и подбирает ее с учетом ваших требований, при этом вы избавляете себя от необходимости обращаться в банк за первичной консультацией, экономя время (система обрабатывает запрос буквально за пару секунд).

Сравнивайте разные варианты, например, меняя сумму первоначального взноса. Подбирайте программу, которая соответствует вашим финансовым возможностям. При необходимости обращайтесь в агентство недвижимости, специалисты окажут содействие в выборе лучшей ипотеки и оформлении документов.

В чем плюсы оформления ипотеки через агентство недвижимости

Да, при желании можно самому пойти в банк и заняться подготовкой необходимых документов. Но работая с агентством, вы экономите свое время и повышаете шансы на одобрение кредитной заявки.

Кроме того, крупные агентства имеют договора с банками, позволяющие предлагать клиентам оформление ипотеки на льготных условиях (по сниженным процентным ставкам).

Специалисты помогают оформить кредит с привлечением государственных дотаций, например, с использованием средств материнского капитала. Также услуги риелторов включают в себя подготовку документов и полное сопровождение клиента. После оформления сделки специалисты окажут помощь в регистрации прав собственности на новую недвижимость, опять же сэкономив ваше время.

Комплексная поддержка – это очень удобно, поэтому если планируете взять ипотеку и купить жилье, подумайте, почему бы не обратиться в надежное агентство и не сэкономить свое время.