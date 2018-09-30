Воскресенье, 30 сентября 2018

Покупка недвижимости – задача очень сложная и ответственная, от грамотности решения которой зависят комфорт и удобство проживания. Жители СПб в последние годы отдают предпочтение квартирам в новостройках. Это обуславливается целым рядом причин финансового и качественного характера.



Современные новостройки СПб и их преимущества

Множество строительных жилых объектов активно возводится в разных районах города. Отличным примером новой недвижимости в СПб является ЖК Новоселье, состоящий из нескольких домов. Его основные преимущества – это:

удачное географическое расположение;

развивающаяся инфраструктура;

наличие надежных коммуникаций;

уединенные дворовые территории;

наличие современных систем безопасности;

улучшенная планировка и отделка квартир;

доступность жилья различной площади и с разным количеством комнат.

В современных новостройках Санкт-Петербурга есть обычные и грузовые лифты, прогрессивные домофоны, кладовки и колясочные, спортивные и детские площадки, парковки и уютные зоны отдыха, что обеспечивает удобство выполнения многочисленных повседневных задач, увеличивает уровень безопасности и открывает доступ к полезному проведению досуга.



Стоимость и особенности покупки

Квадратные метры в новостройках являются более доступными по стоимости, чем аналогичные предложения на вторичном рынке. Часто это объясняется стремлением индивидуальных владельцев получить максимальную выгоду от продажи квартир. Они сознательно завышают их ценность. Застройщики, напротив, устанавливают наиболее низкие цены, чтобы привлечь покупателей. Особенно выгодно приобретать новые квартиры на первых этапах строительства, вкладывая сразу всю сумму.

Для тех, кто не располагает накоплениями, строительные компании вводят другие интересные предложения – рассрочки и кредиты с минимальными процентами. Последние доступны благодаря сотрудничеству с десятками ведущими банками.

Инвестирование в строящийся дом сопряжено с рисками. Сократить их можно, внимательно проверяя репутацию застройщика, оценивая его готовые проекты. Любые опасности исключаются полностью при покупке недвижимости после сдачи проекта в эксплуатацию. Чтобы подобрать наиболее выгодное предложение, соответствующее бюджету, предпочтениям и пожеланиям, можно обратиться в агентство, специализирующееся на новостройках Санкт-Петербурга.