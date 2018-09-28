Пятница, 28 сентября 2018

США введут жесткие санкции против режима сирийского диктатора Башара Асада, если Дамаск не примет новую конституцию. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри, сообщает Reuters.

“Если режим пойдет на это (отказ от принятия новой конституции. – Ред.), мы рассчитываем, что сможем пойти тем же путем, что и с Ираном в 2015 году, – с реально жесткими международными санкциями”, – сказал Джеффри. Он добавил, что в случае отказа Дамаска от политического процесса США и их союзники применят “стратегию изоляции” ближневосточной страны.

По словам Джеффри, даже если Совбез ООН не станет принимать санкций против Дамаска, Вашингтон будет добиваться их введения Евросоюзом и американскими союзниками в Азии и на Ближнем Востоке. “Мы поставим себе задачей причинить как можно больше бед этому издыхающему режиму, чтобы русские и иранцы, устроившие этот кошмар, убрались оттуда”, – добавил дипломат.

Принятие Сирией новой конституции должно стать первым шагом к проведениию в стране новых выборов. Как отмечает Reuters, некоторые инвестиции в сирийскую экономику уже сделали союзники режима Асада – Иран и Россия, а также Китай, однако они ждут софинансирования со стороны других стран, поскольку им не хватает средств полностью оплатить восстановление Сирии.

Западные страны отказываются оплачивать восстановление Сирии или отменять санкции против режима Асада, пока в стране не начнется политический процесс. Как отмечается, из-за американских санкций иностранным компаниям уже сейчас сложно работать в Сирии.