Пятница, 28 сентября 2018

Российские зенитные ракетные комплексы C-300 уже начали поступать в Сирию. Как сообщает РБК, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

По словам Лаврова, поставки С-300 режиму диктатора Башара Асада начались “сразу после инцидента” с российским самолетом-разведчиком Ил-20, сбитым сирийской ПВО.

Лавров, как ранее другие российские представители, заявил, что командные пункты сирийской ПВО оснастят автоматизированными системами управления, которые сейчас есть только у российской армии. Министр иностранных дел еще раз подтвердил намерение Москвы с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавлять системы спутниковой навигации, бортовые радиолокационные системы и средства связи самолетов, бомбящих территорию Сирии.

Как сообщал “Коммерсант”, Москва поставит в Сирию два полковых комплекта C-300. Неназванный источник газеты уточнял, что в зависимости от ситуации число дивизионов ЗРК, которые окажутся в распоряжении сил Асада, может измениться. “Поставки начнутся с двух-четырех, а потом, если надо, это количество можно довести до шести-восьми”, – сказал источник. В один дивизион C-300 обычно входят 12 мобильных пусковых установок.

Российские зенитные комплексы будут прикрывать объекты на сирийском побережье, а также границы страны с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком.

Во вторник “Известия” сообщили, что Россия начала усиливать свою сирийскую группировку средств радиоэлектронной борьбы. На российскую авиабазу Хмеймим транспортными самолетами Ил-76 перебросили первые комплексы РЭБ.

О поставке в Сирию С-300 в понедельник объявил министр обороны России Сергей Шойгу. При этом он говорил только об одном комплексе.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что поставки C-300 в Сирию будут означать, что Москва пошла на серьезную эскалацию. По мнению Болтона, реальный виновник атак в Сирии и гибели российского самолета – это Иран.

В ночь на 18 сентября в мухафазе Латакия сирийская ПВО во время налета израильских ВВС по ошибке сбила российский самолет Ил-20. Погибли все 15 военных, находившихся на борту. Москва заявляет, будто пилоты израильских истребителей F-16 намеренно подставили Ил-20 под удар сирийской ПВО. Израиль настаивает, что самолетов ЦАХАЛа в момент уничтожения Ил-20 уже не было в сирийском воздушном пространстве, а к случившемуся привел беспорядочный огонь сирийских зенитчиков.

Владимир Путин вскоре после авиакатастрофы заявил, что ответные действия Москвы “будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике”. “Это будут такие шаги, которые заметят все”, – заверил глава государства.