Пятница, 28 сентября 2018

В Индонезии в результате цунами и землетрясения на острове Сулавеси погибли 384 человека, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Множество погибших были застигнуты врасплох гигантскими волнами, находясь на пляже. Некоторым из них удалось спастись, вскарабкавшись на шестиметровые деревья.

В городе Палу – административном центре провинции Центральный Сулавеси – сотни жителей попали в цунами, собравшись на пляже, чтобы отпраздновать день города. Мероприятие началось в пятницу вечером.

На фотографиях из города видны лежащие на улицах тела погибших, а любительская съемка запечатлела, как потоки воды врываются в дома вдоль береговой линии. В результате стихийного бедствия в Палу оказались повреждены тысячи домов, больниц, гостиниц, торговых центров, затопило также местную мечеть, оказались разрушены мост и шоссе. Городской аэропорт прекратил работу, после того как разрушению подверглась диспетчерская вышка. Власти обещают снова открыть аэропорт, чтобы принять помощь для ликвидации последствий катастрофы.

Спасательные службы не могут установить связь с находящимся неподалеку от Палу рыбацким городком Дунгала – он расположен ближе к эпицентру землетрясения. Всего в Палу и Дунгале живут около 600 тысяч человек.

После землетрясения индонезийское метеорологическое агенство выпустило предупреждение о цунами, но оно вышло с опозданием на 34 минуты. Как уточняет Би-Би-Си, сначала власти по ошибке отозвали предупреждение о бедствии.

Ранее в пятницу на Сулавеси произошло еще одно, более слабое землетрясение. В результате в Палу погиб один человек, некоторые дома оказались разрушены и как минимум 10 жителей Дунгалы пострадали. Американская геологическая служба оценивает магнитуду второго землетрясения в 7,7 балла.

Цунами уже накрывало Палу в 1927 и в 1968 годах.