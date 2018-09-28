Пятница, 28 сентября 2018

Пхеньян не пойдет на ядерное разоружение, пока в отношении КНДР действуют американские санкции. Об этом на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, сообщает Reuters.

По словам министра, продолжение действия санкций США “усиливает недоверие” Пхеньяна к Вашингтону. “Без всякого доверия к США у нас не будет уверенности в нашей национальной безопасности, и при таких обстоятельствах мы не сможем сперва разоружиться в одностороннем порядке”, – сказал Ли Ён Хо.

Дипломат подчеркнул, что Пхеньян уже предпринял “значительные доброжелательные меры”, такие как остановка ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, демонтаж “прозрачным образом” крупнейшего северокорейского ядерного полигона Пхунгери, взятое Северной Кореей обязательство ни при каких обстоятельствах не передавать кому-либо другому ядерное оружие и ядерные технологии.

“Однако мы не видим соответствующего ответа от США”, – сказал Ли Ён Хо.

Представители России и Китая заявили на Генассамблее, что Совбез ООН должен “вознаградить” Пхеньян за шаги, предпринятые после встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против Северной Кореи, введенные Совбезом, должны действовать “решительно и бесперебойно”, пока не будет достигнута “полная, окончательная, проверенная денуклеаризация”.

23 июня Трамп продлил на год санкции против КНДР. В американской администрации заявили, что Северная Корея из-за своей ядерной программы по-прежнему “представляет собой реальную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности” США.

После саммита в Сингапуре КНДР вопреки обещаниям не свернула в полной мере ядерную программу. Пхеньян продолжил выработку ядерного топлива и создание новых баллистических ракет.