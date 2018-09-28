Пятница, 28 сентября 2018

Журналист-расследователь Сергей Канев, сооавтор расследования The Insider и Bellingcat об агентах ГРУ, отравивших своего бывшего коллегу Сергея Скрипаля, срочно покинул Россию. Об этом сообщил “Проект” со ссылкой на источники в окружении Михаила Ходорковского, Центре управлении расследованиями и одного из сотрудников “МБХ-медиа”.

Финансировавшийся Ходорковским и затем прекративший существование ЦУР был последним местом работы Канева, в “МБХ-Медиа” также выходили его публикации.

Как утверждается, Канев узнал, что его собираются обвинить в подготовке теракта против Владимира Путина, а именно в попытке отследить маршрут передвижения президентского кортежа.

По данным “Проекта”, сейчас Канев находится в одной из стран Балтии. Сам журналист в интервью РБК подтвердил эту информацию, уточнив, что он “пока в отпуске, а там видно будет”.

“Там целая куча моих расследований, которые вызывали злобу определенных высокопоставленных лиц, – заметил журналист. – Это не только расследование о (агентах ГРУ. – Ред.) Боширове и Петрове”.

20 сентября Ходорковский заявил, что против одного из сотрудников, участвовавших в расследовании гибели в Африке российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, “готовилась крайне жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина”. “Мы своевременно получили предупреждение и были вынуждены предложить человеку уехать из страны”, – пояснил олигарх. Возможно, он имел в виду Канева. Убитые журналисты собирались снимать в ЦАР фильм о деятельности в стране частной военной компании Вагнера.

Во вторник Канев заявил в интервью “МБХ-Медиа”, что опасается привлечения по статье 283 УК (разглашение гостайны) за раскрытие сведений об отравителях Скрипаля – полковнике ГРУ Анатолии Чепиге и его коллеге по спецслужбе, скрывающемся под псевдонимом Александр Петров. По его словам, та же опасность грозит и другим авторам расследования, включая главного редактора The Insider Романа Доброхотова.

Накануне Доброхотов в интервью The Times сказал, что опасается задержания по возвращении в Россию (в пятницу журналист должен был вылететь из Лондона в Москву). Во вторник Доброхотов заявлял “МБХ-медиа”, что готов дать показания российскому следствию по уголовному делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юрии, однако не может рассказать, как к нему попала информация об исполнителях преступления.

Привлекать к ответственность по 283-й статье можно только тех, кому гостайна “была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации” – преследование по ней грозит информаторам журналистов, которым оформлен допуск к гостайне, а не им самим.

О проверке, которую ФСБ проводит по факту утечки информации об отравителях Скрипалей, во вторник сообщил Росбалт. Как утверждалось, устанавливаются сотрудники МВД, имеющие доступ к паспортной базе и передавшие журналистам сведения о Петрове и Боширове. По словам источника агентства, в отношении информаторов будут приняты некие “серьезные меры”. Как именно их могут наказать, он не уточнил.