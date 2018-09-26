Среда, 26 сентября 2018

Уровень бедности в России остается высоким, хотя в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2 млн человек имеют доход ниже прожиточного минимума", – цитирует "Интерфакс" заявление Кудрина на заседании Госдумы 27 сентября. Отметим, по состоянию на 1 мая 2018 года прожиточный минимум в России составляет 11 163 рублей.

При этом, по его словам, в этом году впервые выросли реальные доходы населения, за восемь месяцев они повысились на 2,6%. Суммарно до этого за последние четыре года они снизились на 11%.

"Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров", – отметил Кудрин.

Также, по его словам, в 2017 году "произошел положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста".

Сегодня, 27 сентября, Госдума принимает в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе. Текстовую трансляцию пленарного заседания ведет Gazeta.ru.

Накануне депутаты одобрили все президентские поправки к законопроекту и приняли во втором чтении законопроект о праве работников перед пенсией на два дня в год для диспансеризации. Во время голосования у здания палаты парламента проходил стихийный митинг, инициированный оппозиционером Сергеем Удальцовым. Сообщалось, что у здания Госдумы собрались около 500 протестующих. К ним присоединились депутаты от КПРФ и "Справедливой России", которые были намерены голосовать против пенсионной реформы.

Кроме того, активисты движения "Суть времени" Сергея Кургиняна накануне принесли более миллиона подписей (1 041 639) против пенсионной реформы к зданию администрации президента в Москве.