Среда, 26 сентября 2018

В МВД Великобритании ответили отказом на просьбы Генпрокуратуры РФ оказать правовую помощь в расследовании отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Российское ведомство посылало запросы в Британию 29 марта и 17 апреля.

"В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт "b" статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Согласно этому пункту, "в помощи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку (ordre public – основы правопорядка) или другим существенно важным интересам". В письме особо отмечено, что решение об отказе принималось на самом высоком политическом уровне", – сообщается на сайте посольства России в Лондоне. Ответ британского МВД дипмиссия получила 25 сентября.

В практическом плане речь идет об отказе Великобритании поделиться с российским следствием какими-либо сведениями и доказательствами, полученными британской полицией в ходе расследования инцидента в Солсбери, пояснили в посольстве. Там напомнили: ранее Лондон заявил, что не будет добиваться от России выдачи подозреваемых в отравлении Скрипалей, и не направлял запросов российской стороне о правовой помощи в связи с расследованием.

"Такая позиция британских властей не позволяет довести расследование до логического конца ни в рамках британского, ни в рамках российского правового поля", – подчеркивают в российской дипмиссии.

Это подтверждает, что британская сторона преследует "исключительно политические и пропагандистские цели" и не стремится установить истину по делу Скрипалей и привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении российского посольства.

Британские власти считают, что к отравлению Сергея Скрипала и его дочери причастна Россия, в Москве эти обвинения категорически отрицают.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери с признаками тяжелого отравления нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что покушение было совершено при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Скотланд-Ярд назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей "агентов ГРУ" – Александр Петров и Руслан Боширов, опубликовав их фотографии и отметив, что эти имена ненастоящие. По версии следствия, подозреваемые нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери дома Сергея Скрипаля, а потом выкинули флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci, в котором оно находилось, перепутав мусорный ящик с ящиком для пожертвований.

Флакон духов подобрали 30 июня британец Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес. Они распылили "духи" и попали в реанимацию. Стерджес погибла 8 июля, но ее другу Роули удалось выжить.

6 сентября Лондон официально возложил на президента РФ Владимира Путина личную ответственность за отравление Скрипалей.

В интервью RT Петров и Боширов заявили, что не имеют отношения к российской разведке, а в Солсбери приехали посмотреть "знаменитый собор". Между тем журналисты нашли копии служебных документов ФМС России с заявлением на имя Александра Петрова и выяснили, что Петров имел отношение к спецслужбам.