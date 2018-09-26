Среда, 26 сентября 2018

Президент США считает, что Израиль вынужден действовать агрессивно для отражения внешних угроз своей безопасности и полностью поддерживает его курс. Об этом Дональд Трамп заявил в среду на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке., пишет Haaretz.

"Мы – решительно за то, что делает Израиль в плане своих оборонительных систем. Они (израильтяне. – Прим. ТАСС) агрессивны, но у них нет иного выбора, кроме как быть агрессивными. Это очень сложная часть мира", – сказал глава американской администрации. По его словам, он хочет дать знать Нетаньяху, что США "на 100%" с Израилем, передает ТАСС.

Трамп также указал, что обе страны "добиваются успеха во многих областях" – торговле и обороне.

Нетаньяху поблагодарил американского президента. "Спасибо за ваши сильные слова, сказанные на ГА ООН, направленные против коррумпированного террористического режима Ирана, мы поддерживаем ваши сильные заявления и ваши сильные действия, – сказал премьер-министр. – Хочу поблагодарить вас за экстраординарную поддержку Израиля, которую вы показали в ООН. Никто никогда не поддерживал Израиль так, как вы".

Нетаньяху также заявил, что еврейское государство продолжит защищать себя от иранской агрессии в Сирии. "Все должны понимать, что Израиль продолжит делать все необходимое для защиты себя от иранской агрессии в Сирии, Ливане и где бы то ни было, – заявил глава израильского кабмина. – У нас нет сомнений, что, когда мы делаем это, мы имеем поддержку президента Трампа и США. Хочу сказать, насколько я ценю вашу мощную поддержку права Израиля на самозащиту".

Нетаньяху также отметил, что сегодняшние переговоры с американским лидером на полях ГА ООН – это его первая встреча с Трампом с момента перевода американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года. "Это первая наша встреча после того, как посольство США было переведено в Иерусалим, – сказал он. – Вы поменяли историю и тронули наши сердца. Американо-израильский альянс никогда не был крепче, чем под вашим руководством", – резюмировал премьер-министр еврейского государства.

Президент США Дональд Трамп впервые публично заявил о том, что считает принцип создания двух государств лучшим решением ближневосточного конфликта, передает "Интерфакс" . "Я думаю, что принцип создания двух государств сработает лучше всего. Удалось достичь значительного прогресса, Израиль и палестинцы готовы что-то делать. Мы начнем предпринимать шаги в скором времени", – сказал он.

Трамп пообещал, что через два-три месяца Белый дом закончит подготовку плана по урегулированию ближневосточного кризиса, и тогда руководство Палестинской автономии "стопроцентно" вернется за стол переговоров с Израилем. При этом президент США оговорился, что "Израиль должен будет сделать что-то хорошее для палестинцев".

Оказав словесную поддержку Нетаньяху, Трамп упомянул похолодание в российско-израильских отношениях, произошедшее после того, как сирийцы, целясь в израильские самолеты, сбили зенитной ракетой С-200 российского производства российский же самолет Ил-20 с 15-ю военнослужащими армии РФ на борту. Американский президент сказал, что намерен переговорить об этом с Владимиром Путиным, "когда представится возможность".

По мнению американского президента, Россия играет в регионе неоднозначную роль. Трамп, с одной стороны, поблагодарил правительства России, Ирана и Сирии за достигнутые соглашения. "Я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что они по моей настоятельной просьбе приостановили атаку на провинцию Идлиб и ее трехмиллионное население, чтобы добраться до 35 тысяч террористов", – сказал президент, выступая на Совбезе ООН.

Но при этом американский президент отметил, что "резня в Сирии происходит по попущению Ирана и России".

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии ГА ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.