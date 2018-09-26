Среда, 26 сентября 2018

МВД предлагает дать дознавателям право запрашивать в банках информацию о счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках расследования уголовных дел. Сообщение о подготовке соответствующего законопроекта помещено на сайте “общественного обсуждения”. Сам текст документа не опубликован; его суть изложена в разделе карточки “Информация по этапу”.

Сейчас получать доступ к счетам физлиц в обход банковской тайны могут следователи. Дознаватель имеет право нарушить банковскую тайну только по делам об аресте имущества. В иных случаях он должен получать особое разрешение у прокурора и судьи – обычно это занимает от недели до двух месяцев. При этом дознаватели не имеют права запрашивать данные о счетах и вкладах лиц, не являющихся подозреваемыми или обвинияемыми. В МВД заявляют, что эти ограничения снижают раскрываемость преступлений и нарушают права потерпевших.

МВД хочет внести изменения в статью 26 закона “О банках и банковской деятельности”. “Предлагается включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в кредитных организациях сведения о вкладах и счетах физических лиц, операциях и счетах юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица”, – говорится в пояснении МВД.