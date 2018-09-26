Среда, 26 сентября 2018

Я человек военный… Я всегда говорил и говорю: “Любой приказ, который поступил от твоего руководителя, должен быть выполнен”. Нет такого понятия, скажем, у солдат и офицеров не должно быть понятия преступного приказа. Потому что это субъективизм…

(Алексей Гусаров.) То есть стрелять в женщин и детей… Будут готовы сотрудники?

Должны, они должны выполнить приказ… Если они еще раз будут выяснять: женщины, дети, какие дети… Это будет детский сад… Я считаю, что не должен солдат и офицер анализировать приказы руководства. Он должен их выполнять.

Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”

В и с к о в с к и й. Яшку Кравченко вы знаете: прапорщик военного времени, ныне красный артиллерист. Стоит у десятидюймовых орудий Кронштадтской крепостной артиллерии и может их повернуть в любом направлении. В любом направлении… Все можно представить себе, Яшка. Тебе прикажут разрушить улицу, на которой ты родился, – ты разрушишь ее, обстрелять детский приют, – ты скажешь: “Трубка два ноль восемь” – и обстреляешь детский приют. Ты сделаешь это, Яшка, только бы тебе позволили существовать, бренчать на гитаре, спать с худыми женщинами: ты толст и любишь худых… Ты на все пойдешь, и если тебе скажут: трижды отрекись от своей матери, – ты отречешься от нее.

Исаак Бабель. “Мария”