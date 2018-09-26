Среда, 26 сентября 2018

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Ризвана Зубаирова приговорила мусульманина Руслана Тамбиева к семи годам строгого режима по делу о подготовке взрыва в новочеркасском торгово-развлекательном центре “Арбат”. Об этом сообщает “Интерфакс-Юг”.

32-летний Тамбиев, уроженец поселка Персиановский Октябрьского района Ростовщины, был объявлен виновным по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе группы лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору).

Подсудимый полностью признал вину, и его дело рассмотрели в особом порядке. Весь процесс, включая оглашение приговора, занял меньше трех часов. Ранее “Грани”, основываясь на карточке дела на сайте суда, сообщали, что разбирательство велось с середины августа. Однако эта информация оказалась неверной: в действительности слушания несколько раз откладывали.

Ранее судья Зубаиров работал в оккупационном Крымском гарнизонном военном суде. В марте 2015 года он приговорил российского младшего сержанта Евгения Зайцева к двум годам общего режима за убийство майора Вооруженных сил Украины Станислава Карачевского, совершенное в апреле 2014-го, вскоре после аннексии полуострова.

4 сентября коллегия СКОВСа под председательством Романа Сапрунова вынесла приговор другому фигуранту дела о подготовке взрыва в Новочеркасске – 31-летнему жителю Персиановского Максиму (Адаму) Мартынову. Он получил 11 лет строгого режима по тем же обвинениям, что и Тамбиев. Хотя Мартынов также полностью признал вину и, по некоторым данным, сотрудничал со следствием, его дело рассмотрели в общем порядке.

Подробная фабула дела Тамбиева в СМИ не публиковалась, однако известна фабула дела Мартынова. Как утверждается, в августе 2012 года оба фигуранта приняли ислам. В декабре 2014 – январе 2015-го они познакомились в Персиановском с еще одним мусульманином – уроженцем Шахт Егором (Амином) Гокиным. В конце мая – начале июня 2016 года, говорилось в деле Мартынова, Гокин продал обвиняемому три тротиловые шашки общей массой 580 грамм, электродетонатор ЭДП и гранату РГД-5. Согласно приговору, до марта – апреля 2017-го Мартынов хранил эту взрывчатку у себя дома.

Как заявлялось, Мартынов был убежден, что Россией управляют тайные общества, созданные евреями. Эти общества тотально контролируют жизнь страны и притесняют мусульман.

В декабре 2016 – апреле 2017 года, говорилось в приговоре, Мартынов и Тамбиев решили совершить теракт в некоей синагоге на территории Ростовской области. Однако в дальнейшем, согласно фабуле дела, они изменили планы и по инициативе Мартынова выбрали в качестве объекта ТРЦ “Арбат”.

Заявлялось, что 6 мая 2017-го фигуранты привезли сумку со взрывчаткой в Новочеркасск к бабушке Тамбиева и там спрятали в системе газового отопления. В тот же день они якобы посетили “Арбат”, чтобы выбрать место для закладки взрывчатки.

Между тем, утверждалось в приговоре Мартынову, силовики самое позднее с начала февраля 2017-го вели за фигурантами слежку. В частности, в квартире Тамбиева были установлены скрытые микрофон и видеокамера; телефонные разговоры как Тамбиева, так и Мартынова прослушивались. За обоими велось и наружное наблюдение.

Как следует из публикаций СМИ, фигурантов задержали 24 мая прошлого года. Заявлялось, что у Мартынова на изъятых при обыске носителях информации были обнаружены удаленные ссылки на видеозаписи о тайном мировом правительстве.

В деле также утверждалось, что Мартынов и Тамбиев обсуждали “строение планеты Земля”, сходясь в мысли, что на самом деле Земля плоская.

Обоих фигурантов после задержания отправили в СИЗО.

Гокин, который якобы продал Мартынову взрывчатку и гранату, объявлен в федеральный розыск. Ему вменена часть 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).