Четверг, 27 сентября 2018

Общий размер компенсаций, которые запрошены свидетелями Иеговы в двух жалобах на Россию, поданных в ЕСПЧ, составляет 79 215 679 евро (почти 6,1 миллиарда рублей по курсу на 27 сентября). Такая сумма приведена в публикации, появившейся в среду на сайте “Свидетели Иеговы в России”.

Такие размеры компенсаций, поясняется в заметке, обусловлены конфискацией всей собственности общин, прежде всего “залов царства” (молельных домов), в доход государства. Общины настаивают на возвращении им изъятой недвижимости.

Первая из жалоб, о которых идет речь, была подана 3 февраля прошлого года Управленческим центром свидетелей Иеговы в России и лично его председателем Василием Калиным. Как писал центр “Сова”, она оспаривает предупреждение о недопустимости “экстремистской деятельности”, вынесенное Управленческому центру Генпрокуратурой 2 марта 2016-го. Прошлой зимой, 1 декабря 2017 года, суд частично коммуницировал эту жалобу, объявив, что рассмотрит ее в приоритетном порядке.

Вторая жалоба была подана 15 января нынешнего года 395 российскими общинами иеговистов, а также их руководителями и рядовыми членами. Она оспаривает запрет Верховным судом Управленческого центра и всех его местных общин. 7 мая эта жалоба также была коммуницирована.

17 сентября замминистра юстиции – уполномоченный России в ЕСПЧ Михаил Гальперин попросил у Страсбургского суда трехмесячную отсрочку на подготовку замечаний относительно требований компенсации, содержащихся в обеих жалобах. Чиновник указал на большое число заявителей и значительный объем документации, а также на необходимость проверить требования жалоб, для чего потребуется запрашивать данные о недвижимости из различных регионов по всей стране.

ЕСПЧ принял доводы Гальперина. Как в среду сообщили “Свидетели Иеговы в России”, последним сроком предоставления ответов назначено 7 декабря.