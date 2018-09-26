Среда, 26 сентября 2018

СКР объявил татарского эмигранта, сооснователя движения “Свободный Идель-Урал” Рафиса Кашапова в розыск по новому делу об экстремизме. Об этом сообщают Chelny-biz.Ru со ссылкой на неназванные собственные источники.

Идет ли речь только о федеральном или также о международном розыске, не поясняется.

Если информация верна, то теперь следственное ведомство может ходатайствовать о заочном аресте активиста.

Новое дело против 60-летнего Кашапова татарский главк СКР открыл 27 июля. Оно квалифицировано по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей от 2 до 5 лет колонии. Согласно фабуле дела, активист в период до 29 апреля нынешнего года опубликовал на своей странице в соцсети некие “текст и изображения, которые, согласно результатам проведенного исследования, возбуждают ненависть и вражду по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе”.

О каких именно тексте и изображениях идет речь, не пояснялось ни тогда, ни в дальнейшем.

27 декабря прошлого года Кашапов освободился из ИК-19 Коми в Ухте, полностью отбыв трехлетний срок по обвинениям в экстремизме и сепаратизме. Он вернулся в Набережные Челны. Однако в конце января 2018-го полиция уведомила активиста о намерении установить за ним административный надзор. Бывший политзек расценил это как первый шаг для новой отправки его в колонию. Несколько дней спустя он выехал из России и прибыл в Киев.

Там в конце марта и было образовано движение “Свободный Идель-Урал”. 25 июля оно заявило своей целью независимость автономий Поволжья от России.

Между тем сам Кашапов 22 мая прилетел в Лондон и попросил у Британии политического убежища. 4 августа, после открытия против активиста нового дела, группа интеллигентов из нескольких стран мира – от Канады до Австралии – направила британскому премьер-министру Терезе Мэй открытое письмо с просьбой содействовать в скорейшем предоставлении Кашапову статуса беженца. “Есть большая вероятность, что по запросу России Интерпол объявит его в международный розыск с целью задержания и последующей экстрадиции из Англии в Россию”, – отмечалось в документе.

Среди подписантов обращения были живущий в Варшаве татарский активист Нафис Кашапов (брат-близнец Рафиса), московская политактивистка Вера Лаврешина, публицист-эмигрант, бывший политзек Сергей Крюков, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.