Четверг, 27 сентября 2018

В Минфине уже несколько недель действует департамент контроля за внешними ограничениями. Об этом сообщает РБК.

Штатная численность департамента – 35 человек. Как следует из сообщения пресс-службе Минфина, его предполагается укомплектовать за счет действующих чиновников других подразделений ведомства. Возглавляет департамент в должности и.о. директора бывший инвестиционный аналитик Дмитрий Тимофеев. Он отказался уточнить, намерены ли его утвердить на этом посту на постоянной основе.

С идеей организации в Минфине антисанкционного департамента в апреле выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Свое заявление он сделал после того, как США ввели персональные санкции против ряда российских олигархов, в том числе Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Замглавы Минфина Владимир Колычев в мае заявлял, что задача нового подразделения – оперативно реагировать на новые ограничительные меры и на “техническом уровне” взаимодействовать с OFAC (департаментом контроля за иностранными активами в Минфине США), чтобы “понять, как правильно интерпретировать язык санкций”.

Постановление о создание в Минфине нового департамента премьер-министр Дмитрий Медведев издал в июле. Этот же документ дал министерству полномочия вести “межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц”.