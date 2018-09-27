Четверг, 27 сентября 2018

В Челябинске против участницы митинга 9 сентября Ольги Степановой возбуждено дело об оскорблении полицейского. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель “Агоры” Павел Чиков.

Дело открыл 12 сентября следователь отдела СКР по Центральному району города майор юстиции Максим Кропин. 59-летней пенсионерке Степановой вменена статья 319 УК (оскорбление представителя власти), предусматривающая до 40 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных или до года исправительных работ.

Согласно фабуле дела, во время митинга Степанова публично оскорбила 30-летнего участкового ОП “Калининский” Василия Кулакова “при исполнении последним своих должностных обязанностей по охране общественного порядка во время несанкционированного митинга”.

Защитой подозреваемой занялся адвокат “Агоры” Андрей Лепехин.

На челябинском митинге против пенсионной реформы силовики задержали 10 человек. Известно, что один из них, пенсионер Андрей Маниченко, был оштрафован на 75 тысяч рублей по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Степанова – не единственная жительница Челябинска, подвергшаяся уголовному преследованию в связи с протестами 9 сентября. Еще за несколько дней до акции открыли дело против местных жителей Тараса Лобойченко и И. Валеева (предположительно – Игоря Валеева), а также неких “неустановленных лиц”. Это дело квалифицировано по части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), предусматривающей до двух лет колонии.

Кроме того, дела в связи с акциями 9 сентября возбуждены в Москве, Краснодаре и Кемерове. В столице в СИЗО отправлены Виктор Федосеев и Василий Костылев; по части 1 статьи 318 кодекса (применение неопасного насилия к представителю власти) им грозят сроки до пяти лет.

В Краснодаре такое же дело открыто против адвоката Михаила Беньяша, который был задержан, когда направлялся на акцию защищать своих клиентов, был избит полицейскими и арестован на 14 суток по сфабрикованному административному протоколу. По истечении срока ареста Беньяша задержали уже по уголовному делу. Дополнительно ему была вменена часть 1 статьи 294 УК (воспрепятствование правосудию), санкция которой составляет до двух лет колонии.

Защитой Беньяша занялись примерно полтора десятка его коллег. Во вторник на суде о выборе юристу меры пресечения они настояли на его отправке в больницу из-за подозрений на пневмонию. Срок задержания Беньяша был продлен на трое суток; до их истечения слушания о мере пресечения должны возобновиться.

В Кемерове дело по 318-й статье открыто против Ольги Гяммер – матери 17-летнего Льва Гяммера, координатора движения “Протестный Кузбасс”. Как утверждается, перед акцией 9 сентября Ольга Гяммер на выходе из своего подъезда ударила полицейского, который превентивно задерживал 17-летнюю активистку Людмилу Земцову. Подозреваемую вызвали на допрос в СКР.