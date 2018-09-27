Четверг, 27 сентября 2018

Доля россиян, готовых участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы, за последний месяц резко сократилась. Как показывают результаты опроса, проведенного Левада-центром 20-26 сентября, выходить на акции готовы лишь 35 процентов респондентов. В августе их доля составляла 53 процента.

При этом 29 процентов опрошенных положительно оценивают поправки, предложенные Владимиром Путиным; 25 процентов считают, что они приведут к ухудшению ситуации. 39 процентов респондентов полагают, что предложения президента ничего не меняют. После телеобращения Путина от 29 августа лишь 7 процентов стали относиться к президенту лучше, а 34 процента – хуже.

В среду законопроект о повышении пенсионного возраста прошел второе чтение в Госдуме. При этом девять поправок, которые 6 сентября внес Путин, были приняты единогласно. Основная из этих поправок – повышение пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, как предусматривала первоначальная редакция законопроекта, а до 60. Предложенный документом новый возраст выхода на пенсию мужчин – 65 лет – возражений Путина не вызвал.

В числе других принятых инициатив Путина – льгота для граждан, которых повышение пенсионного возраста непосредственно затронет в ближайшие два года. Они смогут выйти на пенсию на полгода раньше, чем устанавливает законопроект.

Пособие по безработице для людей предпенсионного возраста, которые увольняются по собственному желанию, увеличено в соответствии с еще одной поправкой Путина с 4900 до 11 280 рублей. Выплата такой суммы предполагается в течение года.

Стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию, по инициативе главы государства сокращен. В первоначальной редакции законопроекта он был равен 45 годам для мужчин и 40 для женщин. Теперь эти значения уменьшены до 42 и 37 лет соответственно.

Принят также ряд поправок, предложенных депутатами Госдумы и членами Совфеда. В соответствии с этими новеллами накопительные пенсии мужчинам по-прежнему будут выплачивать с 60 лет, а женщинам – с 55.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении еще одну инициативу Путина, касающуюся пенсионной реформы. Была введена уголовная ответственность – штрафы и обязательные работы – за увольнение работодателями сотрудников предпенсионного возраста.

Готовящаяся реформа вызвала масштабные протесты в Москве и регионах. Крупнейшими стали выступления в ходе общероссийской акции 9 сентября, проведенной по инициативе лидера “России будущего” Алексея Навального.