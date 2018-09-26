Среда, 26 сентября 2018

Судья Лефортовского райсуда Москвы Елена Канева продлила саратовскому стороннику “Артподготовки” и координатору партии “Свободные люди” Сергею Рыжову, фигуранту сфабрикованного дела о терроризме, срок пребывания в СИЗО еще на месяц, а всего до года с момента документального оформления задержания – до 2 ноября. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

Дело 34-летнего Рыжова фабрикует следственная группа центрального главка ФСБ во главе со старшим следователем капитаном юстиции Алексеем Улановым. Ходатайство о продлении политзеку ареста подал другой член группы – старший следователь по особо важным делам подполковник юстиции И. Вохмянин, в деле Рыжова формально подчиненный Уланову.

Слушания проводились в закрытом режиме. Публику судья Канева допустила только на оглашение постановления, причем зачитала лишь его вводную и резолютивную части.

Рыжов был задержан ранним утром 1 ноября 2017 года в Саратове в квартире своего знакомого Сергея Кулева. На другой день следователь областного УФСБ старший лейтенант юстиции Антон Ляхов открыл против активиста дело по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 УК (подготовка теракта; до семи с половиной лет колонии) и официально задержал его. 3 ноября оппозиционер был арестован.

Согласно фабуле дела, 4 и 5 ноября Рыжов планировал совершить взрыв и поджог, для чего искал соучастников среди активистов “Артподготовки”. Кроме того, заявляется, будто партия “Свободные люди” намеревалась в начале того же месяца захватить здание правительства региона, почтамт и Театральную площадь. В деле, как утверждается, присутствует расшифровка прослушанных телефонных переговоров оппозиционера.

Также в деле говорится, будто в квартире, где задержали Рыжова, изъяты тротиловая шашка и семь бутылок с бензином и ацетоном.

Сам активист настаивает, что до обыска этих предметов в квартире не было. При обыске, рассказывал он, ворвавшиеся в квартиру силовики уложили его и Кулева лицом в пол, заковали в наручники, а головы накрыли подушками. Оппозиционер настаивал на проведении дактилоскопической и генетической экспертиз шашки и бутылок.

Кулев политактивистом не является. В деле он имеет статус свидетеля.

28 ноября Рыжов был переведен из Саратова в Москву, в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. 8 декабря политзеку предъявили обвинение.

Защищает активиста адвокат “Агоры” Светлана Сидоркина.

Весной Рыжов около месяца провел на стационарной психэкспертизе в Центре им. Сербского. Мать политзека Лариса Рыжова назвала условия, в которых он содержался, пыточными. Оппозиционера три недели держали в изоляции, не вызывая к медикам, – как ему позже пояснили, потому что его материалы следователь сопроводил пометкой о том, будто политзек склонен к побегу. Вещи психиатры у Рыжова изъяли, а передачи до него не доходили. В палате было плохое освещение, отсутствовали умывальник и унитаз. На прогулки политзека почти не выводили.

Ранее в СМИ проходила ошибочная информация о том, что Рыжов был задержан в квартире другого своего знакомого – Федора Мартынова. 9 ноября Мартынов также был отправлен в СИЗО – по делам о хранении взрывчатки. 30 августа нынешнего года 23-летний Мартынов был осужден в Саратове к двум с половиной годам общего режима со штрафом 110 тысяч рублей по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов), части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы) и части 1 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки). Процесс предположительно прошел в особом порядке.

Помимо дела Рыжова в Москве фабрикуются еще два “террористических” дела против сторонников “Артподготовки”. По первому в СИЗО отправлены три человека: Юрий Корный, Андрей Кептя и Андрей Толкачев; осенью сообщалось, что заочно по нему привлечены эмигрировавшие лидер движения Вячеслав Мальцев и активистка Надежда Петрова, а также Александр Свищев, местонахождение которого неизвестно. По второму делу арестованы прибывшие из Поволжья активисты Сергей Озеров, Олег Иванов и Олег Дмитриев. По некоторым данным, Петрову в августе заочно арестовали именно по их, а не первому делу.