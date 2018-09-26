Среда, 26 сентября 2018

В июле месяце российские банки ввезли в страну рекордную за последние четыре года сумму наличных евро – почти 2,1 миллиарда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

В последний раз суммы больше 2 миллиардов евро банки ввозили в Россию в марте 2014-го, после ввода первых санкций за аннексию Крыма, а затем – в ноябре и декабре того же года, на фоне масштабной девальвации рубля.

Всего с начала 2018-го российские кредитные учреждения закупили за рубежом 7,2 миллиарда евро; при этом вывезен из страны был 1 миллиард.

Одновременно в июле снизился ввоз в страну наличных долларов, в предыдущие месяцы активно закупавшегося банками. При этом сумма американской валюты, вывезенной из России в июле месяце, – 946,5 миллиона – превысила сумму ввезенной – 925,5 миллиона.

В целом, однако, сумма наличных долларов, ввезенных в Россию с начала года, – 14 миллиардов – почти вдвое превышает сумму ввезенных евро. Вывезено же за это время было лишь 3,2 миллиарда долларов.

Эксперты, опрошенные РБК, связали рост ввоза евро в июле со стремлением российских фирм диверсифицировать валютные активы в ожидании новых санкций США. В частности, сыграли свою роль опасения того, что расчеты в долларах окажутся заморожены.